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В Витебской области только за минувшие выходные в авариях с участием лосей пострадали три человека

13.06.2018 — Разное | Герой працы  
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В Витебской области только за минувшие выходные в авариях с участием лосей пострадали три человекаВ Витебской области только за минувшие выходные в авариях с участием лосей пострадали три человека

9 июня, около 23.55, на 153-м километре автодороги М-8 «Витебск—Гомель--граница Украины» вблизи деревни Андреевщина Оршанского района 30-летний водитель «Пежо-605» сбил внезапно вышедшего на проезжую часть лося. В результате ДТП животное погибло, водитель и его 27-летняя пассажирка получили травмы, оба госпитализированы.

10 июня, около 22.45, возле деревни Ржавка Бешенковичского района, на автодороге «Минск--Витебск» 32-летний водитель «Тойоты-Карины» не успел затормозить перед выбежавшим на дорогу сохатым. Животное погибло, водитель получил телесные повреждения и госпитализирован.

Известно, что в конце весны – в начале лета отелившиеся лосихи отгоняют от себя уже выросших лосят, и они в поисках подходящего места для жизни пересекают дороги, автомашин при этом не боятся, внезапно появляясь на проезжей части. Наиболее часты выходы лосей в период вечерних сумерек и первых ночных часов.

Эксперты-автотехники управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Витебской области просят автолюбителей быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим и не оставлять без внимания соответствующие дорожные знаки, предупреждающие об участках, где ранее было замечено движение этих опасных животных. Помните, что остановить движущийся автомобиль перед таким препятствием как лось можно только, если скорость будет соответствовать дальности его обнаружения в свете фар, а это не выше 70 километров в час.

http://www.vitbichi.by

По материалам УГКСЭ Республики Беларусь по Витебской области.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Витебской области только за минувшие выходные в авариях с участием лосей пострадали три человека 9 июня, около 23.55, на 153-м километре автодороги М-8...
 
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