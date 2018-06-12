Чемпионат мира по футболу-2026 пройдёт в трёх странах

В Москве на конгрессе FIFA выбрали место проведения «мундиаля» 2026 года. Его примут сразу три страны Северной Америки – Мексика, США и Канада.

Конкурент у этой совместной заявки был лишь один – Марокко. За неё проголосовали всего 65 делегатов, в то время как североамериканское трио поддержали 134 члена конгресса.

Чемпионат мира-2026 может стать первым в истории, на котором сыграют 48 команд. Однако окончательное решение по этому поводу будет принято FIFA позднее.