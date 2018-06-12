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Украина подает в Международный суд ООН меморандум по делу против России
Украина подает в Международный суд ООН меморандум по делу против России. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 12 июня.
Меморандум украинской стороны подан по делу о нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Подача документа является важным этапом в привлечении РФ к ответственности за ее "противоправные действия", - заявил ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко.
После подачи меморандума Россия "получит право направить свои возражения о наличии юрисдикции суда рассматривать это дело", - написала на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, рассмотрение вопроса о юрисдикции может занять около полутора лет, передает
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Украина подает в Международный суд ООН меморандум по делу против России. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 12 июня.
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