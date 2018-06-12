Украина подает в Международный суд ООН меморандум по делу против России

Меморандум украинской стороны подан по делу о нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.





Подача документа является важным этапом в привлечении РФ к ответственности за ее "противоправные действия", - заявил ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко.





dw.com После подачи меморандума Россия "получит право направить свои возражения о наличии юрисдикции суда рассматривать это дело", - написала на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, рассмотрение вопроса о юрисдикции может занять около полутора лет, передает



