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Пространство для творчества

14.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Студия изобразительного искусства «Пространство» центра творчества детей и молодежи Дзержинского района действует с 1987 года.

В начале своего пути это был кружок изобразительного искусства, но годы упорной работы и творческого энтузиазма вырастили студию! Бессменным руководителем студии является Пашкевич Александр Григорьевич, творческий, инициативный, добрый и отзывчивый человек.

Студию посещают учащиеся от 5 до 24 лет. Это те, кто уже избрал себе творческую профессию, и те, кто еще ищет и познает себя или решил просто отдохнуть и научится рисовать. На занятиях дети знакомятся с основными техниками изобразительного творчества и их выразительными возможностями; основами рисунка, живописи, композиции, знакомятся с произведениями искусства, творчеством художников Беларуси и зарубежья.

В процессе учебных занятий проводятся беседы, конкурсы, викторины, пленэры, экскурсии. Большое внимание уделяется занятиям на природе, на них Александр Григорьевич старается увлечь каждого ребенка, пробудить в детях потребность в наблюдении за окружающим миром.

Александр Григорьевич уверен, что каждый ребенок - это целый мир, который можно раскрыть с помощью творчества. Ведь известный афоризм гласит: «Творчество рождает творца». Благодаря занятиям в студии ребята не только завоёвывают различные награды на международных и республиканских конкурсах, но еще и становятся более общительными и раскрепощенными.



 
 
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Студия изобразительного искусства «Пространство» центра творчества детей и молодежи Дзержинского района действует с 1987 года.
 
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