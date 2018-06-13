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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов. На первом месте оказался не Роналду

14.06.2018 10:38 — Разное | Tut.by  
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Самым высокооплачиваемым футболистом в рейтинге Forbes, который был опубликован в день начала чемпионата мира, стал Лионель Месси. Его годовой доход издание оценило в $111 млн, из него на заработок в команде приходится $84 млн, остальное — доходы от рекламы.


Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Лидер прошлогоднего рейтинга Криштиану Роналду опустился на второе место с общим доходом $108 млн. Из них $61 млн составляет зарплата и бонусы, а $47 млн — доходы от рекламы. Forbes отмечает, что рекламные доходы футболиста в прошлом году выросли на треть.

Месси улучшил свою позицию в рейтинге благодаря контракту с «Барселоной», который он продлил в ноябре прошлого года. Его заработок вырос более чем вдвое по сравнению с прошлогодним рейтингом.

На третьем месте расположился Неймар (его общий доход журнал оценил в $90 млн), за ним следуют Поль Погба ($29,5 млн) и Луис Суарес ($26,9 млн). Следующие пять строчек, по версии журнала, занимают Серхио Агуэро ($23,5 млн), Анхель ди Мария ($22,6 млн), Килиан Мбаппе ($22,5 млн), Тиагу Силва ($22,4 млн), Хамес Родригес ($16,8 млн).

В новый топ-10 не попали присутствовавшие в прошлогоднем рейтинге Гарет Бейл, Златан Ибрагимович, Уэйн Руни.

5 июня журнал опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, первое место в котором досталось боксеру Флойду Мэйвезеру (за 2017 год он заработал $285 млн). Месси и Роналду достались второе и третье места в этом списке.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/14/06/2018/5b2204939a794739c28175e0?utm_source=tw_rbc

 
 
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Заработок Лионеля Месси по итогам прошлого года вырос на 50%, подсчитал журнал. Это позволило ему обойти Криштиану Роналду и занять первую строчку рейтинга.
 
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