У владельца информагенства БелаПАН Алеся Липая идет обыск

Следственные действия проводит Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.

По данным Правозащитного центра «Вясна», обыск проходит в рамках возбужденного уголовного дела. Руководит действиями силовиков Дмитрий Новиков.

Информацию об обыске подтвердили и в Белорусской ассоциации журналистов. Однако суть обвинений пока неизвестно, в квартиру никого не пускают. Следователи привезли с собой ксерокс, с которым поднялись в квартиру.

Возле места обыска дежурят правозащитники Алесь Беляцкий, Валянцин Стефанович, Татьяна Ревяко, представители БАЖ Андрей Бастунец и Борис Горецкий.