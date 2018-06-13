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У владельца информагенства БелаПАН Алеся Липая идет обыск
Следственные действия проводит Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.
По данным Правозащитного центра «Вясна», обыск проходит в рамках возбужденного уголовного дела. Руководит действиями силовиков Дмитрий Новиков.
Информацию об обыске подтвердили и в Белорусской ассоциации журналистов. Однако суть обвинений пока неизвестно, в квартиру никого не пускают. Следователи привезли с собой ксерокс, с которым поднялись в квартиру.
Возле места обыска дежурят правозащитники Алесь Беляцкий, Валянцин Стефанович, Татьяна Ревяко, представители БАЖ Андрей Бастунец и Борис Горецкий.
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Следственные действия проводит Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.
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