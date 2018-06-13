Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик вручил верительные грамоты королю Швеции Карлу XVI Густаву, сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе церемонии прошла традиционная аудиенция у главы шведского государства, в ходе которой было отмечено наличие широкого круга вопросов, которые актуальны для двух государств: от охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов до укрепления безопасности и добрососедства в регионе.

Накануне глава белорусской дипломатической миссии встретился с руководством странового департамента, а также службы государственного протокола МИД Швеции. Стороны высказали взаимную заинтересованность в развитии двусторонних отношений, обсудили направления сотрудничества и конкретные шаги, направленные на скорейшее восстановление позитивной динамики по всему спектру двусторонней повестки дня.