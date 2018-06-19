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Фан-зона для болельщиков футбола открылась в центре Минска
19 июня на Октябрьской площади в Минске начала работу площадка для болельщиков ЧМ-2018 по футболу.
Фан-зона рассчитана на 400 посадочных мест. Матчи чемпионата мира будут транслировать в прямом эфире три экрана: один площадью 4х5 метров и два поменьше – 2,5х2 метра.
Также для любителей футбола организован ещё и фудкорт: с первого дня работают четыре точки реализации еды и разливного пива.
Фан-зона для болельщиков будет работать ежедневно до конца чемпионата мира по футболу 2018 года.
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9 июня на Октябрьской площади в Минске начала работу площадка для болельщиков ЧМ-2018 по футболу.
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