​Фан-зона для болельщиков футбола открылась в центре Минска

19 июня на Октябрьской площади в Минске начала работу площадка для болельщиков ЧМ-2018 по футболу.

Фан-зона рассчитана на 400 посадочных мест. Матчи чемпионата мира будут транслировать в прямом эфире три экрана: один площадью 4х5 метров и два поменьше – 2,5х2 метра.

Также для любителей футбола организован ещё и фудкорт: с первого дня работают четыре точки реализации еды и разливного пива.

Фан-зона для болельщиков будет работать ежедневно до конца чемпионата мира по футболу 2018 года.