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Пять белорусов квалифицировались в финальный этап Кубка мира по современному пятиборью

21.06.2018 13:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Турнир начался в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пять белорусов квалифицировались в финальный этап Кубка мира по современному пятиборью

21 июня будут разыграны медали у женщин. Здесь нашу страну представляют Анастасия Прокопенко, Ирина Просенцова и Ольга Силькина.

22 июня в спор за награды вступят мужчины. В стартовых протоколах значатся фамилии наших Ильи Полозкова и Ярослава Радюка. Кроме того, будут определены победители в смешанной эстафете.

 
 
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Новости Беларуси. Турнир начался в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 21 июня будут разыграны медали у женщин. Здесь нашу страну представляют Анастасия...
 
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