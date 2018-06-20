Пять белорусов квалифицировались в финальный этап Кубка мира по современному пятиборью

Новости Беларуси. Турнир начался в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





21 июня будут разыграны медали у женщин. Здесь нашу страну представляют Анастасия Прокопенко, Ирина Просенцова и Ольга Силькина.

22 июня в спор за награды вступят мужчины. В стартовых протоколах значатся фамилии наших Ильи Полозкова и Ярослава Радюка. Кроме того, будут определены победители в смешанной эстафете.