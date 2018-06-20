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Пять белорусов квалифицировались в финальный этап Кубка мира по современному пятиборью
Новости Беларуси. Турнир начался в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
21 июня будут разыграны медали у женщин. Здесь нашу страну представляют Анастасия Прокопенко, Ирина Просенцова и Ольга Силькина.
22 июня в спор за награды вступят мужчины. В стартовых протоколах значатся фамилии наших Ильи Полозкова и Ярослава Радюка. Кроме того, будут определены победители в смешанной эстафете.
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Новости Беларуси. Турнир начался в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 21 июня будут разыграны медали у женщин. Здесь нашу страну представляют Анастасия...
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