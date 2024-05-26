Личный помощник, обувь, спасающая жизни, и секрет успешного отдела продаж: новости бизнеса за 20-26 мая 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Правильное мышление руководителя, роботы в штате и тяжелое развитие производства необычного белья. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

«Предприниматели обычно думают о двух вещах — прибыль и масштабирование. А это завязано на продажах. Даже, скорее, процессе, системе продаж. И выстроить такую систему непросто. Но возможно», — считает операционный директор ГК Pro Retail Николай Хомич. Опираясь на семилетний опыт, он рассказал о самых рапространенных ошибках начинающего (да и опытного тоже) бизнеса в построении эффективной системы продаж.

А здесь бизнес-тренер раскрыл, почему директивный стиль управления вредит компаниям и сотрудникам.

«В отдельных компаниях уже трудятся сотни цифровых сотрудников, как называют порой роботов RPA (robotic process automation)», — утверждает руководитель проектов цифровизации международного ИТ-интегратора «Первый Бит» Олег Чумаков. Что это за инструмент? Где и как его применяют? Читайте в нашей статье .

Истории бизнеса

В бизнесе, как и в жизни, секрет успеха — постоянное развитие и готовность адаптироваться к новому. К сожалению, многие забывают об этом, а статистика косвенно подтверждает неутешительный факт — 75% проектов прогорают в первые 3 года работы. Студент БГУ и начинающий предприниматель Дмитрий Третьяков явно намерен попасть в оставшееся число счастливчиков, достигая новых вершин вместе с собственным онлайн-центром репетиторства для школьников EDme. Больше года назад мы уже брали у Дмитрия интервью, в котором молодой человек рассказал о первых шагах в предпринимательстве и необычной бизнес-модели со студентами в роли преподавателей. С того момента штат компании расширился до 70+ сотрудников, а количество активных клиентов уже превышает 400 человек, но у Дмитрия на этот счет еще более амбициозные планы. «Про бизнес» вновь встретился с молодым предпринимателем , чтобы узнать, что поменялось за 15 месяцев.

Не бывает сферы бизнеса, где все легко, быстро и все всегда удачно складывается, но есть направления, где трудностей и нюансов точно больше. Например, это почти всегда крупные производства, сотрудники которых должны быть обеспечены не только адекватными внешними условиями труда, но и специальной одеждой и обувью для защиты здоровья. Мы встретились с резидентом Клуба Про бизнес, основателем компании «Манхард» Сергеем Михайлюком и узнали, как он строил производство обуви специального назначения .

Некоторые банальные и естественные вещи до сих пор вызывают смущение (и это в лучшем случае), непонимание и даже агрессию. Речь о табуированной теме — менструации. «Про бизнес» поговорил с Ольгой Печерской, предпринимательницей из Санкт-Петербурга, основательницей бренда «OnestWear», о том, с какими проблемами в рекламе она сталкивается как производитель многоразового менструального белья, как ведет просветительскую деятельность, чтобы наконец-то анонимные и кулуарные «эксперты» признали тот факт, что у женского организма есть свои нюансы, и чтобы женщины перестали стесняться собственного тела.

Дэвиду Голумбяускасу 17 лет, а его партнеру по бизнесу — 19. Два друга занимаются оптовыми поставками товаров в Беларусь из Польши, США и Китая. На сегодняшний день объемы поставок по весу доходят до полутонны. Дэвид Голумбяускас рассказал , почему переехал из Литвы и о том, как в 15 лет вместе со своим другом решил заняться товарным бизнесом.