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Личный помощник, обувь, спасающая жизни, и секрет успешного отдела продаж: новости бизнеса за 20-26 мая 2024 года
26.05.2024 08:02 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Правильное мышление руководителя, роботы в штате и тяжелое развитие производства необычного белья. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Полезное для бизнеса
«Предприниматели обычно думают о двух вещах — прибыль и масштабирование. А это завязано на продажах. Даже, скорее, процессе, системе продаж. И выстроить такую систему непросто. Но возможно», — считает операционный директор ГК Pro Retail Николай Хомич. Опираясь на семилетний опыт, он рассказал
А
«В отдельных компаниях уже трудятся сотни цифровых сотрудников, как называют порой роботов RPA (robotic process automation)», — утверждает руководитель проектов цифровизации международного ИТ-интегратора «Первый Бит» Олег Чумаков. Что это за инструмент? Где и как его применяют?
Истории бизнеса
В бизнесе, как и в жизни, секрет успеха — постоянное развитие и готовность адаптироваться к новому. К сожалению, многие забывают об этом, а статистика косвенно подтверждает неутешительный факт — 75% проектов прогорают в первые 3 года работы. Студент БГУ и начинающий предприниматель Дмитрий Третьяков явно намерен попасть в оставшееся число счастливчиков, достигая новых вершин вместе с собственным онлайн-центром репетиторства для школьников EDme. Больше года назад мы уже брали у Дмитрия интервью, в котором молодой человек рассказал о первых шагах в предпринимательстве и необычной бизнес-модели со студентами в роли преподавателей. С того момента штат компании расширился до 70+ сотрудников, а количество активных клиентов уже превышает 400 человек, но у Дмитрия на этот счет еще более амбициозные планы. «Про бизнес»
Не бывает сферы бизнеса, где все легко, быстро и все всегда удачно складывается, но есть направления, где трудностей и нюансов точно больше. Например, это почти всегда крупные производства, сотрудники которых должны быть обеспечены не только адекватными внешними условиями труда, но и специальной одеждой и обувью для защиты здоровья. Мы встретились с резидентом Клуба Про бизнес, основателем компании «Манхард» Сергеем Михайлюком и узнали,
Некоторые банальные и естественные вещи до сих пор вызывают смущение (и это в лучшем случае), непонимание и даже агрессию. Речь о табуированной теме — менструации. «Про бизнес»
Дэвиду Голумбяускасу 17 лет, а его партнеру по бизнесу — 19. Два друга занимаются оптовыми поставками товаров в Беларусь из Польши, США и Китая. На сегодняшний день объемы поставок по весу доходят до полутонны. Дэвид Голумбяускас
Не обязательно открывать бизнесс нуля. Ведь можно сократить количество ошибок, которые иногда романтично называют опытом. Как это сделать? Например, купить франшизу крупной известной компании. Это не означает, что ее покупатель получит все в готовом виде и будет только считать деньги, но он точно сможет рассчитывать на поддержку управляющей компании. «Про бизнес» поговорил с Андреем Мухоморовым и Романом Плешаковым, франчайзи службы доставки СДЭК. Оба уже не первый год развивают ПВЗ СДЭК, поэтому досконально знают,
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Личный помощник, обувь, спасающая жизни, и секрет успешного отдела продаж: новости бизнеса за 20-26 мая 2024 года
Правильное мышление руководителя, роботы в штате и тяжелое развитие производства необычного белья. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
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