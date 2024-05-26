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«От сердца к сердцу»: дети из Сирии приехали на отдых в Беларусь
26.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кахарман Огарбах впервые в Беларуси. Юноша приехал из Сирии на оздоровление. До поездки про страну практически ничего не знал – слышал про красивую природу и отзывчивых людей.
Гости из Сирии в лагере лишь неделю, но уже успели выучить некоторые слова по-русски. Вместе с юными белорусами они поют, играют и ставят спектакли, а главный совместный проект, вечер белорусской и сирийской культур, представят в конце мая.
Для гостей из Сирии в белорусском лагере подготовили разнообразные процедуры: солевые комнаты, массаж и хвойные ванны. Они повышают иммунитет. Поездка не только оздоровительная, но и образовательная. В первые дни отдыха сирийские школьники погуляли по Минску, увидели замки в Несвиже и Мире и узнали историю страны.
Этим летом в лагере примут более 200 школьников из Сирии. Ждут детей и из Египта, Китая, Лаоса и стран Содружества.
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Вместе с юными белорусами гости из Сирии поют, играют и ставят спектакли, а главный совместный проект дети представят в конце мая.
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