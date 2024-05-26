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«От сердца к сердцу»: дети из Сирии приехали на отдых в Беларусь

26.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«От сердца к сердцу»: дети из Сирии приехали на отдых в Беларусь
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларусь в летний лагерь на оздоровление приехали более 70 школьников из Сирии. Они участвуют в международной смене «От сердца к сердцу». Какую программу подготовили для гостей, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Кахарман Огарбах впервые в Беларуси. Юноша приехал из Сирии на оздоровление. До поездки про страну практически ничего не знал – слышал про красивую природу и отзывчивых людей.

«Мне сказали, что тут хорошо играют в футбол. Я этому очень обрадовался. Я много тренировался и пытался учить русский язык, чтобы понимать белорусов», – рассказал Кахарман Огарбах.

Гости из Сирии в лагере лишь неделю, но уже успели выучить некоторые слова по-русски. Вместе с юными белорусами они поют, играют и ставят спектакли, а главный совместный проект, вечер белорусской и сирийской культур, представят в конце мая.

«Ребята очень дружелюбные. Некоторые разговаривают на английском, некоторые русские слова знают. Вчера девочка пела «Катюшу». На русском пела, хотя она из Сирии», – рассказала отдыхающая Диана Рубин.

Для гостей из Сирии в белорусском лагере подготовили разнообразные процедуры: солевые комнаты, массаж и хвойные ванны. Они повышают иммунитет. Поездка не только оздоровительная, но и образовательная. В первые дни отдыха сирийские школьники погуляли по Минску, увидели замки в Несвиже и Мире и узнали историю страны.

«Создавались все условия. С нами были изначально все переводчики, чтобы можно было понять. С нами был медик на всякий случай, чтобы предотвращать какие-либо ситуации. Конечно, для них это все было новое. Они все были рады, даже восхищались какими-то объектами», – отметил методист образовательно-оздоровительного центра для детей Кристина Кузьмич.

Этим летом в лагере примут более 200 школьников из Сирии. Ждут детей и из Египта, Китая, Лаоса и стран Содружества.



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Теги: Минск
 
 
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Вместе с юными белорусами гости из Сирии поют, играют и ставят спектакли, а главный совместный проект дети представят в конце мая.
 
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