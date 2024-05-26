Последний звонок в Беларуси: выпускники возложили цветы к мемориалам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прозвенел последний звонок . Выпускники по всей стране прощаются со школой. Учебный год официально завершен для учеников девятых и одиннадцатых классов, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

После этого звонка не нужно писать контрольную или рассказывать стихотворение у доски. Для выпускников он последний. Одноклассников они теперь называют просто «друзья детства», а гимназию – «школой жизни».

«Главный урок из школы: нужно уметь договариваться с разными людьми. Тогда все будет «в шоколаде», а если с учителями не договорился, поставили тебе «семь» в четверти и все – средний балл рухнул, а договорился на «девятку» – и все прекрасно», – отметил выпускник Михаил Самусевич.

Линейку всегда готовят заранее. Сюрпризы тайно репетировали все: учителя, родители и сами выпускники.

«Это и прощальные мелодии, и передача ребятами одиннадцатиклассниками-выпускниками ключа знаний первоклассникам, и трогательное расставание с классными руководителями, вообще с гимназией. Все традиционно, но для каждого выпускника по-особенному», – рассказала директор гимназии № 50 Минска Лола Пахомова.

И пусть от традиции запускать шары давно отказались из-за экологии, трогательный момент заменил прощальный вальс.

«Я очень хотела станцевать, потому что у меня брат выпускался семь лет назад – тоже танцевал вальс. Немножко грустно прощаться с учителями и школой, в которой я проучилась 11 лет», – рассказала выпускница Надежда Круглова.

Впереди у выпускников девятых и одиннадцатых классов экзамены и поступление. Для одних – в колледжи, для других – в вузы.

«Школа дает отличный запас на экзамены, на поступление. Мы многие годы чуть ли не с девятого класса прорабатывали значительное количество тестов. Я полностью уверен, что я поступлю, куда захочу», – заявил выпускник Борис Трацевский.

После линейки выпускники возложили цветы к мемориалам. Самая масштабная церемония – у стелы «Минск – город-герой». Лучшие ученики своих школ поддержали традицию в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

«Сегодня действительно важный день не только потому, что прозвенел последний звонок для одиннадцатых классов. Мы приехали возложить цветы на стелу, потому что очень важно помнить, что для нас сделали наши родственники и что в целом сделал народ», – отметила выпускница Варвара Карнаухова.

Праздник продлится до позднего вечера. Почти 12 тысяч столичных выпускников встретятся на «Минск-арене». Город подготовил для них масштабный концерт. В этом году последний звонок в Беларуси прозвенел для 55 тысяч одиннадцатиклассников и больше 100 тысяч девятиклассников.