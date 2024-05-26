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Последний звонок в Беларуси: выпускники возложили цветы к мемориалам
26.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
После этого звонка не нужно писать контрольную или рассказывать стихотворение у доски. Для выпускников он последний. Одноклассников они теперь называют просто «друзья детства», а гимназию – «школой жизни».
Линейку всегда готовят заранее. Сюрпризы тайно репетировали все: учителя, родители и сами выпускники.
И пусть от традиции запускать шары давно отказались из-за экологии, трогательный момент заменил прощальный вальс.
Впереди у выпускников девятых и одиннадцатых классов экзамены и поступление. Для одних – в колледжи, для других – в вузы.
После линейки выпускники возложили цветы к мемориалам. Самая масштабная церемония – у стелы «Минск – город-герой». Лучшие ученики своих школ поддержали традицию в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Праздник продлится до позднего вечера. Почти 12 тысяч столичных выпускников встретятся на «Минск-арене». Город подготовил для них масштабный концерт. В этом году последний звонок в Беларуси прозвенел для 55 тысяч одиннадцатиклассников и больше 100 тысяч девятиклассников.
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Учебный год в республике официально завершился для учеников девятых и одиннадцатых классов.
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