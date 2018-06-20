Отношения Беларуси и ЕС вышли на уровень стабильности. Страна готова двигаться дальше…

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Об этом сегодня заявил Президент на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства.



Йоханнес Хан уже частый гость в Беларуси. Предыдущий раз в стенах Дворца Независимости его встречали почти пять месяцев назад. Тогда речь шла о реализации проектов по линии «Восточного партнёрства». Меньше политики, больше конкретных дел – таким, по оценке Минска, должен быть формат этого объединения. И сегодня Александр Лукашенко призвал партнёров смело, открыто и целенаправленно двигаться навстречу друг другу.

Беларусь и Евросоюз готовят к подписанию ключевые документы по сотрудничеству. Речь о «Приоритетах партнёрства» до 2020 года. Уже выбраны четыре магистральных направления. Это госуправление, экономика и рыночные возможности, транспорт и энергоэффективность, а также контакты между людьми. Одновременно ведутся переговоры об упрощении визовых процедур. Торговля также на подъёме – товарооборот с Евросоюзом за четыре месяца этого года приблизился к шести миллиардам долларов. При этом белорусский экспорт «тяжелее», чем импорт.