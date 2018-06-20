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В Минске открывается главная спортивная арена

21.06.2018 16:54 — Разное | ОНТ  
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После масштабной реконструкции – это будет абсолютно новый стадион, но со своей неповторимой историей эмоций и побед. 

«Динамо» сможет принимать футбольные матчи и соревнования по лёгкой атлетике. И сегодня у тысяч болельщиков будет уникальный шанс попасть на арену, которую через год на вторых Европейских играх увидит весь континент.

Стадиону прочат большое будущее. Здесь кроме Европейских игр пройдёт матчевая встреча по лёгкой атлетике Европа – США, контракт вот вот должен быть подписан. Беларусь теперь может замахнуться на проведение чемпионатов Европы и даже мира в этом виде. Безусловно, на «Динамо» болельщики сполна смогут наслаждаться королевой спорта.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики: «Динамо» был на реконструкции 6 лет. Неправильно говорить, что стадион изменился до неузнаваемости. Неотъемлемая и самая знаковая часть – аркада со стороны улицы Ульяновской по-прежнему на месте. А вот современный облик арене, безусловно, предаёт фасад, крыша и новые осветительные мачты. Стадион вмещает более 22 тысяч зрителей. Среди них будет и много почётных гостей – европейских спортивных функционеров. Церемония открытия начнётся через три часа. Первый матч полчаса спустя».

Лучшие белорусские футболисты выйдут на этот газон. Сборные, составленные из игроков минского и брестского «Динамо», против команды остальных белорусских клубов. А уже завтра первые международные соревнования – матч по лёгкой атлетике. Большой спорт возвращается на большой стадион!

 
 
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​После масштабной реконструкции – это будет абсолютно новый стадион, но со своей неповторимой историей эмоций и побед.
 
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