Руководитель государства вручил символический ключ от стадиона легкоатлетам из национальной сборной и футболистам.





В своей речи Лукашенко вспомнил, как сам играл на этом стадионе. "Немного личное. Мне однажды посчастливилось играть на этом стадионе. И я помню, знаю, что еще очень много, к счастью, живых легенд этого стадиона. И принимая решение о его возрождении, а фактически — о рождении на этой базе нового физкультурно-спортивно -культурного центра, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал свою судьбу с этим стадионом, кто жил этим стадионом, кто ходил на игры, матчи, соревнования и концерты на этот стадион", — приводит БЕЛТА слова руководителя Беларуси.





В следующем году, как отметил Лукашенко, именно стадион "Динамо" станет центром II Европейских игр в Минске. Здесь состоится церемония открытия Игр и соревнования по легкой атлетике. Руководитель государства нажал на кнопку, которая запустила на светодиодных экранах обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр. Этот запуск сопровождался пиротехническим эффектом в небе и в самой чаше стадиона.