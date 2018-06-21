|
ДТП на М1. Водитель заснул за рулем, автомобиль врезался в ГАЗ и перевернулся
22.06.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, около 09.45 часов на 91 километре автодороги М1 "Брест-Минск-граница РФ" (Кобринский район) произошла дорожная авария.
Водитель автомобиля марки "Мерседес", житель г.Пинска (предварительно заснув) совершил попутное столкновение с автомобилем марки "ГАЗ". Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Информация будет дополнена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, около 09.45 часов на 91 километре автодороги М1 "Брест-Минск-граница РФ" (Кобринский район) произошла дорожная авария. Водитель автомобиля марки "Мерседес",...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)