Команда Беларуси минимально проиграла португальцам на первом этапе Евролиги по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу с поражения стартовала в новом сезоне Евролиги, который начался в Баку.

В первом матче наша команда уступила одному из фаворитов – сборной Португалии (2:3). Белорусы дважды вели в счете (1:0 и 2:1), но не удержали победу. Голы в составе белорусов забили Никита Чайковский и Илья Савич. Свой второй поединок наши парни проведут 23 июня против азербайджанцев. Нынешние соревнования Евролиги являются отборочным этапом ко вторым Европейским играм в Минске.