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Пентагон частично приостановил совместные военные учения с Южной Кореей

23.06.2018 09:04 — Разное | Интерфакс  
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Пентагон сообщил о приостановке на неопределенный срок некоторых совместных военных учений с Южной Кореей для реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре.

"В поддержку осуществления договоренностей на высшем уровне в Сингапуре и в координации с нашим союзником - Республикой Кореей, министр Мэттис на неопределенный срок приостановил некоторые учения", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.

Она отметила, что "это включает в себя приостановку Freedom GUARDIAN наряду с двумя корейскими учениями по программе военно-морского обмена, запланированными на ближайшие три месяца".

Уайт подчеркнула, что это также делается "в поддержку предстоящих дипломатических переговоров под руководством госсекретаря (Майка) Помпео". "Дальнейшие решения будут зависеть от того, будет ли КНДР продолжать вести продуктивные переговоры в духе доброй воли", - сообщила она.

В четверг официальный представитель госдепа Хизер Нойерт сообщила, что Помпео собирается провести встречи с представителями правительства КНДР для реализации итогов саммита лидеров двух стран в Сингапуре, однако даты встреч пока не определены.

19 июня Пентагон подтвердил приостановку запланированных на август совместных военных учений Ulchi Freedom Guardian США и Южной Кореи.

 
 
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Пентагон сообщил о приостановке на неопределенный срок некоторых совместных военных учений с Южной Кореей для реализации договоренностей, достигнутых в ходе...
 
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