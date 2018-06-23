Снова как новый

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Через год на обновлённом стадионе «Динамо» пройдёт церемония открытия вторых Европейских игр. Его построили в 1934, но во время Великой Отечественной он повторил судьбу всего Минска – был разрушен практически до основания. И отстроен заново с 1947 по 1954. Потом была реконструкция для Олимпиады-80, и вот теперь – очередной этап обновления. Спортивный обозреватель ОНТ Андрей Бондаренко присутствовал на церемонии открытия главной арены Минска.

Легендарная арена, наполненная эмоциями и азартом. Стадион, где творилась спортивная история. И каждый болельщик, идя на «Динамо», непременно говорил себе: «это будет незабываемо».

И не важно даже: победа твоей команды или поражение. Для многих поколений минчан поход на «Динамо» был праздником. В 1982 громили всех в СССР, а в 2012 БАТЭ побеждал «Баварию». Сегодня стадиону «Динамо» – 84 года. И он будет стоять на своём месте, потому что он – история. Пусть и для каждого своя.

Теперь арена новая, ультрасовременная и способна принимать соревнования топ-уровня по лёгкой атлетике и футболу. «Динамо» закрыли после матча БАТЭ – «Лилль» поздней осенью 2012-го. Те, кто уходил тогда с матча, не знали, что вернуться на арену смогут только через шесть лет. И что это будет совсем другая арена – стадион для новых побед.

«Динамо» ждут великие дела. Ровно через год здесь откроются Европейские игры. Лучшие спортсмены пройдут по этим беговым дорожкам. Новый футбольный турнир – Лига наций – тоже на «Динамо». Исторический матч по легкой атлетике «Европа – США». Лучше места в центре континента и не найти.

На открытие стадиона приехали многие спортивные топ-менеджеры. Казалось бы, стадион и стадион, такие открывают по всему миру и часто. Но спортивный чиновник мирового уровня – это уважение к нашему спорту. Это показательно и важно.

Себастьян Коэ, президент Международной федерации лёгкой атлетики: «Готовясь к церемонии, я много читал о богатой истории этого стадиона. И понял: спорт лежит в сердце этого города. Я хочу поблагодарить Минск за эту концепцию. И за решимость властей, невзирая ни на что, сохранить стадион. Хочу поблагодарить Президента Александра Лукашенко за поддержку, которою он оказывает спорту всю свою жизнь. Поистине нет ничего лучше рёва болельщиков, несущегося над городом!»

Обновлённый «Динамо» вмещает 22 тысячи зрителей – это не очень много. Есть стадионы гораздо больше. Но этого вполне достаточно, чтобы принимать большие соревнования. К тому же беговые дорожки на новом стадионе теперь устойчивы к самым сложным погодным условиям. Секторы для прыжков в длину, высоту, с шестом, для тройного прыжка, толкания ядра, метания копья, диска и молота, прекрасное освещение. И, наверное, главное даже не вместимость, а уют и атмосфера, которая всегда была на «Динамо». Сохранена чаша олимпийского огня, знаменитый арочный вход и уникальная скульптурная композиция «Бег». Безусловно, к обновлённому стадиону болельщики и спортсмены должны привыкнуть. Им понравится!

Стадион «Динамо» уже принял первые матчи: и футбольный, и легкоатлетический. И прошли они достойно: с голами и отличными результатами в беге с барьерами – время на уровне мировых лидеров. Скорость была очень высокой, покрытие позволяет бежать, а значит – на легендарной арене будут большие рекорды.

Возвращение «Динамо» – это без преувеличения возвращение эпохи. Да, он изменился, «помолодел», но чаша стадиона до сих пор хранит некую тайну и динамовский дух. И каждый раз, приходя на уже новую арену, мы, конечно, будем вспоминать «старичка-Динамо» (именно так его называли в народе). Но прежним он уже не будет никогда!