Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября. Ждут Путина

"Главным событием форума станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". Ожидается, что в нем примут участие главы государств", - проинформировали в пресс-службе.





В рамках форума также состоятся заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, Совет делового сотрудничества, будут организованы секционные заседания.





Кроме того, пройдут неделя интеграции и сотрудничества в Могилевской области, Молодежный форум, выставка-ярмарка ремесел, турнир по хоккею с шайбой Спартакиады "союзного государства" для детей и юношества и другие мероприятия. Также к форуму будет приурочена серия региональных и районных мероприятий.









Организатором форума выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при содействии Могилевского облисполкома.





Форум регионов Беларуси и России проходит ежегодно с 2014 года, поочередно в каждой из стран.





В предыдущих форумах регионов принимали участие главы государств Беларуси и России.





На минувшей неделе Лукашенко сообщил, что направил приглашение Путину принять участие в форуме в октябре.



