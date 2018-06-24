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Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября. Ждут Путина

25.06.2018 11:12 — Разное | Партизан  
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Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Совета Республики Национального собрания Беларуси.

"Главным событием форума станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". Ожидается, что в нем примут участие главы государств", - проинформировали в пресс-службе.

В рамках форума также состоятся заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, Совет делового сотрудничества, будут организованы секционные заседания.

Кроме того, пройдут неделя интеграции и сотрудничества в Могилевской области, Молодежный форум, выставка-ярмарка ремесел, турнир по хоккею с шайбой Спартакиады "союзного государства" для детей и юношества и другие мероприятия. Также к форуму будет приурочена серия региональных и районных мероприятий.


Организатором форума выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при содействии Могилевского облисполкома.

Форум регионов Беларуси и России проходит ежегодно с 2014 года, поочередно в  каждой из стран.

В предыдущих форумах регионов принимали участие главы государств Беларуси и России.

На минувшей неделе Лукашенко сообщил, что направил приглашение Путину принять участие в форуме в октябре.


 
Теги: Могилев
 
 
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Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Совета Республики Национального собрания...
 
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