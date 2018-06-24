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Хотелось бы отдохнуть от бешеного ритма, которым я жила с 6 лет. Домрачева - о завершении карьеры

25.06.2018 20:03 — Разное | Tut.by  
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Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Четырехкратная олимпийская чемпионка уверена, что покидает спорт в самое подходящее время: она завершила сезон победной гонкой. Но сможет ли она показывать желаемые результаты в будущем, совмещая биатлон с воспитанием ребенка, спортсменка не уверена.

— Сегодня мне нужно отдохнуть от биатлона и накала эмоций, а дальше будет видно. Пока не планирую открывать свою школу биатлона, но и не говорю категоричного нет. Допускаю ли возможность вернуться в большой спорт? На сегодня я озвучила верное для меня решение. Дальше не собираюсь загадывать, но кто знает, что может произойти, — рассказала Дарья.

Самые яркие слова Дарьи Домрачевой на прощальной пресс-конференции — в нашем видео.

 
 
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Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Четырехкратная олимпийская чемпионка уверена, что покидает спорт в самое подходящее время: она завершила сезон...
 
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