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Хотелось бы отдохнуть от бешеного ритма, которым я жила с 6 лет. Домрачева - о завершении карьеры
Дарья Домрачева
— Сегодня мне нужно отдохнуть от биатлона и накала эмоций, а дальше будет видно. Пока не планирую открывать свою школу биатлона, но и не говорю категоричного нет. Допускаю ли возможность вернуться в большой спорт? На сегодня я озвучила верное для меня решение. Дальше не собираюсь загадывать, но кто знает, что может произойти, — рассказала Дарья.
Самые яркие слова Дарьи Домрачевой на прощальной пресс-конференции — в нашем видео.
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Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Четырехкратная олимпийская чемпионка уверена, что покидает спорт в самое подходящее время: она завершила сезон...
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