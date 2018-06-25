Куда уходит Домрачева: в политику, бизнес или декрет?

Объявившая в понедельник в Минске о завершении карьеры Дарья Домрачева, заставила собравшихся в резиденции НОК Беларуси журналистов гадать, чем она займется в ближайшее время. Портал www.interfax.by суммировал все, что прославленная спортсменка рассказывала во время пресс-конференции о своем будущем.

"На данный момент я не рассматриваю возможность тренерской деятельности", - заверила журналистов Д.Домрачева, назвавшая главной причиной своего решения желания больше времени проводить с семьей, и в частности – заниматься воспитанием дочери Ксении, родившейся 1 октября 2016 года.

Однако тут же Домрачева опровергла предположения некоторых журналистов о ее возможной беременности и скором пополнении семьи.

"Не в ближайшие 9 месяцев", - отметила она.

Отвечая на вопрос о предложениях развивать белорусский биатлон, она сообщила, что хотела бы отдохнуть от биатлона в ближайшее время, а о переходе в политику – категорическое "нет", назвав это направление "не своей стезей".

"В наших планах совмещать несколько мест проживания", - рассказала Д.Домрачева, отвечая на вопрос, где планирует жить вместе со своим мужем Оле-Эйнаром Бьорндаленом после завершения карьеры. Но предположила, что когда дочь подрастет и ей придет время идти в школу, семья сделает свой выбор в пользу одной из стран.

Отвечая на вопросы журналистов, биатлонистка снова и снова повторяла: "Я считаю, что приняла единственно правильное сегодня решение. А на будущее не загадываю, кто знает, что оно нам принесет".

Радует лишь то, что аналогичным образом ответила и относительно возможного возвращения в большой спорт после некоторого перерыва…

Д.Домрачева – единственная в истории спорта женщина, которой удалось завоевать четыре олимпийские золотые медали в биатлоне. Три олимпийских золота она завоевала в 2014 году на Играх в Сочи, еще одно - в составе эстафетной четверки в Пхенчхане в 2018 году. После Олимпийских игр 2014 года спортсменке было присвоено звание "Герой Беларуси".

Также Д.Домрачева является двукратной чемпионкой мира, обладательницей кубка мира и 5 малых Хрустальных глобусов кубка мира по биатлону.

В 2016 году Д.Домрачева вышла замуж за норвежского биатлониста Оле-Эйнара Бьорндалена и родила дочь Ксению. Пара неоднократно заявляла, что мечтает еще о детях.

О-Э.Бьорндален не смог попасть на Олимпиаду-2018 в составе сборной Норвегии по спортивному принципу, а весной 2018 года объявил о завершении карьеры.