​ЧП на производстве: двое рабочих погибли на Витебщине

Первый инцидент произошёл утром 25 июня в Витебске.

48-летнего машиниста тепловоза насмерть зажало локомотивом. Установлено, что мужчина находился на задней площадке тепловоза, который выезжал из депо задним ходом. Во время движения машиниста зажало между бетонной перегородкой здания депо и кабиной движущегося локомотива.

Второй случай был зафиксирован около 16.00 в Шумилинском районе. 56-летний водитель выпал из кабины фронтального погрузчика «Амкодор»и получил телесные повреждения. Он скончался в автомобиле скорой помощи.

Назначены судебно-медицинские экспертизы.