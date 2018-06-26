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Читатели: "Мы покупали квартиры с видом на Грушевский сквер. Что там сейчас делает техника?"
«Сегодня обнаружили: рабочие ставят ограждения в Грушевском сквере. Говорят, будет парковка. Как так, тут жители трех домов покупали квартиры только потому, что открывается вид на Грушевский сквер — какая может быть парковка вместо зеленой зоны?» — написали читатели, живущие в новостройках у метро Грушевка. REALTY.TUT.BY выяснил, что происходит.
Ограждения действительно у Грушевского сквера ставят — на большой площадке напротив строящегося ЖК Гранд Хаус. Но деревья не трогают — тут и не было взрослых деревьев, только по периметру площадки.
— Две недели назад тут был пустырь, я тут собаку выгуливала, — задумчиво говорит девушка, пока питомец топчется на песке дороги, ведущей к выровненной площадке. — Тут еще бункер был на пустыре, а теперь — ни следа. Где теперь собаку выгуливать? Ладно, можно тут, у края сквера, не идти же на детскую площадку.
Строители, работающие на площадке, не многословны и рекомендуют обращаться к застройщику Гранд Хауса — эта территория принадлежит ему.
Представители застройщика подтвердили: это не территория сквера, это бывший пустырь, огораживается временная парковка. Временная — потому что в перспективе — строительство на этом участке детского сада. Напомним, и сам дом будет прирастать секциями. Сейчас достраиваются те, что по проспекту Дзержинского, потом будут строить секции вдоль улицы Щорса. А если город даст дозвол, дом продолжится и вдоль улицы Папанина до самого сквера. Об этом, по крайней мере, просит застройщик, чтобы «отбить» средства, которые потратит на строительство детского садика.
Грушевский сквер совсем небольшой, но пользуется популярностью у жителей соседних домов. Тут другой застройщик — Айрон — установил детскую и спортивную площадки. Фактически сквер стал двором без машин для его дома по Дзержинского, 15.
В сквере растут старые липы, березы, ясени. Правда, уже заметно — половина деревьев пожелтела и начала сбрасывать листву. Но со строительством парковки на пустыре это точно не связано, скорее, с засухой и уже построенным домом, изменившим уровень верхних вод.
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Представители застройщика уверяют: техника работает на пустыре, на сквер никто не покушается.
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