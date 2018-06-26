«Сегодня обнаружили: рабочие ставят ограждения в Грушевском сквере. Говорят, будет парковка. Как так, тут жители трех домов покупали квартиры только потому, что открывается вид на Грушевский сквер — какая может быть парковка вместо зеленой зоны?» — написали читатели, живущие в новостройках у метро Грушевка. REALTY.TUT.BY выяснил, что происходит.

Ограждения действительно у Грушевского сквера ставят — на большой площадке напротив строящегося ЖК Гранд Хаус. Но деревья не трогают — тут и не было взрослых деревьев, только по периметру площадки.









— Две недели назад тут был пустырь, я тут собаку выгуливала, — задумчиво говорит девушка, пока питомец топчется на песке дороги, ведущей к выровненной площадке. — Тут еще бункер был на пустыре, а теперь — ни следа. Где теперь собаку выгуливать? Ладно, можно тут, у края сквера, не идти же на детскую площадку.



11 и 12 — бараки, которые еще должны снести для строительства Гранд Хауса. Территория, на которой будет парковка на карте «обсажена» деревьями.

Строители, работающие на площадке, не многословны и рекомендуют обращаться к застройщику Гранд Хауса — эта территория принадлежит ему.

Представители застройщика подтвердили: это не территория сквера, это бывший пустырь, огораживается временная парковка. Временная — потому что в перспективе — строительство на этом участке детского сада. Напомним, и сам дом будет прирастать секциями. Сейчас достраиваются те, что по проспекту Дзержинского, потом будут строить секции вдоль улицы Щорса. А если город даст дозвол, дом продолжится и вдоль улицы Папанина до самого сквера. Об этом, по крайней мере, просит застройщик, чтобы «отбить» средства, которые потратит на строительство детского садика.







Старый кинотеатр «Авангард» расположен на Папанина, как раз напротив парковки. Его несколько лет назад обещали перестроить в современный мультизальный. Но ничего пока не происходит.

Грушевский сквер совсем небольшой, но пользуется популярностью у жителей соседних домов. Тут другой застройщик — Айрон — установил детскую и спортивную площадки. Фактически сквер стал двором без машин для его дома по Дзержинского, 15.





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В сквере растут старые липы, березы, ясени. Правда, уже заметно — половина деревьев пожелтела и начала сбрасывать листву. Но со строительством парковки на пустыре это точно не связано, скорее, с засухой и уже построенным домом, изменившим уровень верхних вод.