Что будет с ценами в 2026 году
17.02.2026 08:01 — Разное | ProBusiness
Пока бизнес следил за налоговыми изменениями, правительство точечно донастроило систему ценообразования. Глобального послабления не случилось: Постановление № 713 никто не отменял, № 125 (стройматериалы) и № 985 (АПК) продолжают работать. На
Цифры на 2026 год
— Главная задача государства — борьба с инфляцией. К ней привязаны индексация пенсий, зарплат в госсекторе и социальных пособий, поэтому базовая конструкция сохраняется.
Цифры на 2026 год:
Вывод для бизнеса: Постановления № 713, № 125, № 985 и Указ Президента № 366 остаются с нами надолго. Государство довольно результатами и ломать систему не планирует. Изменения носят либо технический характер, либо являются вынужденным признанием того, что некоторые сферы (например, отношения с нерезидентами) регулировать бесполезно.
Постановление № 713: три главных изменения
1. Стимулирующие выплаты: импорт освободили
Самое значимое изменение коснулось бонусов (ретробонусов, премий и прочих стимулирующих выплат). Как было раньше: ограничения в 5% (продовольствие) и 10% (непродовольственные товары) распространялись на все бонусы, включая выплаты от иностранных поставщиков. Это создавало абсурдную ситуацию: импортер, владеющий розницей, не мог легально получить от нерезидента бонус больше 10%. Начинались серые схемы, завышение контрактных цен и прочие ухищрения.
Как стало:
Это фактически признание государством, что диктовать условия нерезидентам МАРТ не в силах.
2. Снятие ограничений для ВЭД-посредников
Раньше, если белорусская компания покупала товар у местного завода для последующего экспорта, цена этой покупки регулировалась Постановлением № 713. Теперь сделано исключение. Если вы покупаете товар у белорусского производителя (или импортера) для того, чтобы вывезти его за пределы РБ, цена сделки может быть свободной. Но есть ловушка: если вы купили товар для экспорта (например, по 110 BYN при заводской цене 100 BYN), но экспортировать не смогли и решили продать внутри Беларуси, вы обязаны продать его не дороже отпускной цены завода-изготовителя, т.е. за 100 BYN.
3. Контроль унифицирован: теперь только по Указу № 227
Из 713-го Постановления убрали нормы, наделяющие местные исполкомы правом проверять цены. Теперь полномочия всех контролирующих органов (кто, как и когда может прийти с проверкой) собраны в едином Указе № 227. Это исключает дублирование и споры о компетенции.
Стройматериалы (Постановление № 125): техника и рост цен
АПК и запчасти (Постановление № 985): «дыра» для импорта
Что изменилось: из-под регулирования Постановления № 985 исключили транспортные средства, машины и оборудование целиком. Теперь регулируются только запчасти, узлы и агрегаты, и то не ко всему, а только к тем машинам, которые включены в специальный список 434-го Постановления Совмина.
Главная коллизия (и лазейка): список 434-го Постановления называется: «Перечень продукции, производимой в Республике Беларусь, поставляемой в рамках госпрограмм…» Если запчасти регулируются строго в привязке к этому списку, а в списке — только белорусская техника, то формально получается, что Постановление № 985 не регулирует цены на запчасти для импортной техники (российские КАМАЗы, китайские трактора и т.д.).
Как это работает на практике: если вы поставляете запчасти на российский КАМАЗ, который формально не произведен в Беларуси, вы можете не применять систему ценового регулирования. Если придет проверка и составит протокол, решение будет выносить суд. А суд обязан руководствоваться текстом Постановления Совмина, а не устными разъяснениями чиновников.
ИП и управляющие: две важные новости
1. Реформа ИП: может, все развернут обратно?
В 2024 г. ИП загнали в жесткие рамки, разрешив лишь закрытый список видов деятельности. Однако на уровне Минфина, МНС и Минэкономики созрело понимание, что нужны корректировки. Сейчас рассматривается возможность смены концепции: утверждать не список «что можно», а список «что нельзя». Все остальное — разрешено. Это предложение бизнес-союзов уже поддержано министерствами и вынесено как приложение к проекту Директивы № 4 Президента. Если это примут, рынок для ИП снова станет свободным. Подаваться это будет не как «отмена предыдущих ограничений», а как «новая свобода и расширение возможностей».
2. ИП-управляющие: больше нельзя управлять ООО
С 1 января 2026 г. вступили в силу изменения в закон о хозяйственных обществах. Индивидуальные предприниматели потеряли право быть управляющими для ООО и ОДО. Раньше можно было передать функции директора ИП по договору — теперь нет, но есть исключения: норма Гражданского кодекса для акционерных обществ (ЗАО, ОАО) и унитарных предприятий осталась. Если вид деятельности 70 220 («консультирование по вопросам управления») есть в разрешенном списке, ИП может управлять ЗАО или унитарным предприятием.
Что делать, если вы управляли ООО?
Главное для бизнеса
Государство продолжает удерживать цены, но точечно дает послабления там, где контроль невозможен или неэффективен. Задача бизнеса — не нарушать, но знать все легальные «дыры» и использовать их до того, как их залатают.
