Что будет с ценами в 2026 году

Пока бизнес следил за налоговыми изменениями, правительство точечно донастроило систему ценообразования. Глобального послабления не случилось: Постановление № 713 никто не отменял, № 125 (стройматериалы) и № 985 (АПК) продолжают работать. На ПРАКТИКУМе TAX DAY: ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГАХ И ПРОВЕРКАХ В 2026 детально разобрал изменения в Постановлениях № 713, № 125, № 985 Владимир Несмашный, юрист, аналитик и директор бизнес-социальной сети Business Network Club.

Цифры на 2026 год

— Главная задача государства — борьба с инфляцией. К ней привязаны индексация пенсий, зарплат в госсекторе и социальных пособий, поэтому базовая конструкция сохраняется.

Цифры на 2026 год:

Прогнозная инфляция, озвученная премьер-министром — 7,5%.

В Налоговом кодексе заложена плановая индексация 6,7%.

Реальная цель правительства — удержаться в рамках 5%.

Вывод для бизнеса: Постановления № 713, № 125, № 985 и Указ Президента № 366 остаются с нами надолго. Государство довольно результатами и ломать систему не планирует. Изменения носят либо технический характер, либо являются вынужденным признанием того, что некоторые сферы (например, отношения с нерезидентами) регулировать бесполезно.





Постановление № 713: три главных изменения

1. Стимулирующие выплаты: импорт освободили

Самое значимое изменение коснулось бонусов (ретробонусов, премий и прочих стимулирующих выплат). Как было раньше: ограничения в 5% (продовольствие) и 10% (непродовольственные товары) распространялись на все бонусы, включая выплаты от иностранных поставщиков. Это создавало абсурдную ситуацию: импортер, владеющий розницей, не мог легально получить от нерезидента бонус больше 10%. Начинались серые схемы, завышение контрактных цен и прочие ухищрения.

Как стало:

бонусы по товарам белорусского происхождения — ограничены (5% и 10%).

Бонусы по товарам импортного происхождения — не ограничены. Вы можете получать от иностранного поставщика любые бонусы, и они не подпадают под регулирование 713-го Постановления.

Это фактически признание государством, что диктовать условия нерезидентам МАРТ не в силах.

2. Снятие ограничений для ВЭД-посредников

Раньше, если белорусская компания покупала товар у местного завода для последующего экспорта, цена этой покупки регулировалась Постановлением № 713. Теперь сделано исключение. Если вы покупаете товар у белорусского производителя (или импортера) для того, чтобы вывезти его за пределы РБ, цена сделки может быть свободной. Но есть ловушка: если вы купили товар для экспорта (например, по 110 BYN при заводской цене 100 BYN), но экспортировать не смогли и решили продать внутри Беларуси, вы обязаны продать его не дороже отпускной цены завода-изготовителя, т.е. за 100 BYN.

3. Контроль унифицирован: теперь только по Указу № 227

Из 713-го Постановления убрали нормы, наделяющие местные исполкомы правом проверять цены. Теперь полномочия всех контролирующих органов (кто, как и когда может прийти с проверкой) собраны в едином Указе № 227. Это исключает дублирование и споры о компетенции.







Что исключили из-под регулирования (список товаров) Правительство решило, что следующие позиции больше не влияют на инфляцию критично. Цены данных товаров теперь свободны: соки прямого отжима (свежевыжатые);

соль пищевая;

костюмы купальные;

обувь резиновая (все категории);

сменные картриджи для фильтров воды;

мясорубки;

фены для волос;

линолеум (исключение: на линолеум надбавку увеличили с 30% до 50% из-за убыточности специализированных магазинов);

уксус и сода;

махровые полотенца.

Стройматериалы (Постановление № 125): техника и рост цен

Точка отсчета. Раньше 15% считали от последней цены декабря. Теперь можно взять максимальную цену, установленную в декабре. Это упрощает жизнь оптовикам, у которых цены «прыгают».

В список добавили позицию «продукты химические и прочие, не включенные в другие группировки» (техническое расширение).

АПК и запчасти (Постановление № 985): «дыра» для импорта

Что изменилось: из-под регулирования Постановления № 985 исключили транспортные средства, машины и оборудование целиком. Теперь регулируются только запчасти, узлы и агрегаты, и то не ко всему, а только к тем машинам, которые включены в специальный список 434-го Постановления Совмина.

Главная коллизия (и лазейка): список 434-го Постановления называется: «Перечень продукции, производимой в Республике Беларусь, поставляемой в рамках госпрограмм…» Если запчасти регулируются строго в привязке к этому списку, а в списке — только белорусская техника, то формально получается, что Постановление № 985 не регулирует цены на запчасти для импортной техники (российские КАМАЗы, китайские трактора и т.д.).

Как это работает на практике: если вы поставляете запчасти на российский КАМАЗ, который формально не произведен в Беларуси, вы можете не применять систему ценового регулирования. Если придет проверка и составит протокол, решение будет выносить суд. А суд обязан руководствоваться текстом Постановления Совмина, а не устными разъяснениями чиновников.





ИП и управляющие: две важные новости

1. Реформа ИП: может, все развернут обратно?

В 2024 г. ИП загнали в жесткие рамки, разрешив лишь закрытый список видов деятельности. Однако на уровне Минфина, МНС и Минэкономики созрело понимание, что нужны корректировки. Сейчас рассматривается возможность смены концепции: утверждать не список «что можно», а список «что нельзя». Все остальное — разрешено. Это предложение бизнес-союзов уже поддержано министерствами и вынесено как приложение к проекту Директивы № 4 Президента. Если это примут, рынок для ИП снова станет свободным. Подаваться это будет не как «отмена предыдущих ограничений», а как «новая свобода и расширение возможностей».

2. ИП-управляющие: больше нельзя управлять ООО

С 1 января 2026 г. вступили в силу изменения в закон о хозяйственных обществах. Индивидуальные предприниматели потеряли право быть управляющими для ООО и ОДО. Раньше можно было передать функции директора ИП по договору — теперь нет, но есть исключения: норма Гражданского кодекса для акционерных обществ (ЗАО, ОАО) и унитарных предприятий осталась. Если вид деятельности 70 220 («консультирование по вопросам управления») есть в разрешенном списке, ИП может управлять ЗАО или унитарным предприятием.

Что делать, если вы управляли ООО?

либо преобразовывать ИП в юрлицо (управляющую компанию);

либо передавать управление другой организации, а не ИП;

либо нанимать директора на зарплату.









Главное для бизнеса

Импортные бонусы теперь можно получать без ограничений. Пересмотрите договоры с нерезидентами.

Экспортные поставки отвязали от внутренних цен. Но если экспорт сорвался, продавать внутри страны дороже заводской цены нельзя.

Запчасти для импортной техники (формально) пока не регулируются. Пользуйтесь, но следите за изменениями — лазейку скоро закроют.

ИП-управляющие для ООО умерли. Для ЗАО и УП — живы. Проверьте статус вашего управляющего.

Государство продолжает удерживать цены, но точечно дает послабления там, где контроль невозможен или неэффективен. Задача бизнеса — не нарушать, но знать все легальные «дыры» и использовать их до того, как их залатают.