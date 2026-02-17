Закрываем вакансию «менеджер по чистоте». Провели собеседования новым сотрудникам — и вот что вышло

Источник материала: ProBusiness





В любой компании наступает момент, когда становится ясно: времени и сил у команды больше не хватает даже на то, чтобы героически «пробежаться по офису с тряпкой» перед закрытием. И тогда открывается новая вакансия — «менеджер по чистоте». Получаем массу откликов — рынок перегрет предложениями. Но на итоговое собеседование приглашаем двух ярких фаворитов с впечатляющими характеристиками и убедительным портфолио: роботы-пылесосы Eufy E28 и E25 от Anker. Посмотрим, как они справятся с тестовым заданием и кто в итоге станет частью команды.

Вакансия в офисе «Про бизнес» Должность: менеджер по чистоте

Формат: автономная работа после 19:00 и в «окна» между встречами Что ждем от кандидатов: • опыт работы со сложными загрязнениями: от разлитого кофе до песка у входа;

• навыки работы с коврами, ламинатом и плиткой. Весомым плюсом будет опыт в сложных проектах с мягкой мебелью;

• возможность работать в Pet Friendly офисе;

• готовность уделять особое внимание зонам вдоль и в углах помещения;

• способность поладить с женским коллективом и их длинными волосами;

• самостоятельность в обслуживании, чтобы уборка не требовала множества ручных действий. Что предлагаем:

• работа в комфортном и стильном офисе;

• молодой и дружный коллектив единомышленников;

• креативные варианты рабочей клички;

• поддержка и забота на всех этапах. Приглашаем кандидатов на собеседование.

Кандидат № 1: Eufy E28 — «опытный универсал, который приходит со своим инструментом»





Eufy E28 начинает уверенно и спокойно. Кандидат явно уже видел многое — и крошки после корпоративного торта, и ковролин после активного дня.





Спрашиваем про ключевые компетенции — и он сразу выкладывает главный аргумент: HydroJet — система, которая работает непрерывно, очищая швабру в режиме реального времени. При этом кандидат уверяет, что применяет давление в 1.5 кг, что имитирует ручную очистку, эффективно удаляя даже самые сложные пятна.

Сразу просим продемонстрировать заявленные скиллы.













Дальше кандидат достаёт еще один козырь: портативное устройство глубокой очистки. Eufy E28 демонстрирует съемный резервуар для воды. Он же, как оказалось, служит портативным устройством для того, чтобы быстро и эффективно удалять сложные пятна с ковров, диванов и других тканевых поверхностей.











Отмечаем и «выносливость» кандидата: мощность 20 000 Па для уборки мусора, пыли и шерсти на покрытиях и коврах — более чем достаточно.











Спрашиваем кандидата о его сильных сторонах. Eufy E28 с готовностью отвечает: «В углах не теряюсь — за это отвечает CornerRover, боковая щётка, которая добирается до труднодоступных мест».









И, наконец, то, что в офисе ценят особенно: E28 не из тех, кто поработал — и теперь за ним нужно ухаживать всем отделом. У него есть станция Omni. Она сама моет швабры при горячих температурах и сушит валик горячим воздухом. Также в ее зоне ответственности: слив воды, самоочистка, сушка горячим воздухом, автоматическое добавление моющего средства, сбор грязной воды и пополнение чистой. На языке бизнеса это называется «самообслуживание и низкая потребность в микроменеджменте».











Кандидат № 2: Eufy E25 — «компактный «сильный мидл», который держит офис в форме»





Eufy E25 на собеседование приезжает без лишней демонстративности — из тех кандидатов, которые хотят показывать свои навыки на реальных задачах. В офисе это звучит как обещание тихой стабильности: чтобы ковролин выглядел прилично, угол не собирал «коллекцию пыли», а крошки после кофе‑брейка не жили своей жизнью до понедельника.





Спрашиваем про ключевые компетенции. И Eufy E25 отвечает по делу: у него тоже система HydroJet — моющий валик, который постоянно промывается прямо во время уборки и прижимается к полу с усилием около 1,5 кг.





Кандидат также упоминает свой скилл, который в офисе ценят особенно (как минимум те, кто хоть раз чистил щётку вручную): DuoSpiral. У E25 две щётки с зазором между ними, и за счёт этого волосы не наматываются, а уходят внутрь. Меньше обслуживания, меньше раздражения, больше шансов, что «новичок» действительно будет работать, а не лежать в углу «до лучших времён».





С «выносливостью» у кандидата тоже всё хорошо: мощность всасывания — до 20 000 Па, так что крошки, мелкий мусор и прочие офисные следы присутствия он забирает без уговоров. А чтобы не притворяться смелым только в центре комнаты, E25 использует боковую щётку CornerRover для плинтусов и углов — там, где обычно и живёт вся эта мелкая, но бесконечная офисная пыль.









Отдельный плюс в резюме — «адекватная ориентация на местности»: LiDAR плюс цветная камера, распознавание более 200 объектов и подсветка для работы при слабом освещении. На языке офиса это значит: сотрудник распознает провода, обходит препятствия и отмечает их на карте. Он точно не утащит что‑то важное и не устроит внеплановый перформанс под столом во время созвона.





И финальный вопрос — про самостоятельность. Eufy E25 отвечает любимым словом любого руководителя — «автоматизация»: All‑In‑One Station сама опустошает пылесборник, заливает чистую воду, моет валик после уборки, сушит горячим воздухом и дозирует моющее средство. В общем, это тот кандидат, который не просит микроменеджмента — он просто делает работу и сам же закрывает рутину по обслуживанию.







Вердикт: берём обоих — но с разными ролями

Решение очевидно: не устраиваем дуэль, а строим команду.





Eufy E28 — принят на роль «главы отдела чистоты». Он закрывает рутину и умеет подхватить сложные задачи, особенно там, где есть ковролин, мягкая мебель, и другие сложные поверхности и покрытия.

Eufy E25 — выбран на роль «менеджера по чистоте»: за ним регулярная уборка офиса, чтобы стабильно поддерживать порядок и чистоту.





Перед нами редкий случай, когда претенденты на вакансию не конкурируют, а закрывают задачу вместе. Поэтому оффер у нас сразу двум кандидатам.

Мы пополнили команду двумя новыми «сотрудниками». Теперь в офисе и комфортно работать. Нам не стыдно проводить деловые встречи, а переговорка выглядит так, будто в ней действительно обсуждают стратегию, а не доедают печенье на бегу. Оба «новых сотрудника» быстро стали частью команды — без долгого онбординга и лишних вопросов. Зато с понятной миссией: каждый день поддерживать порядок и работать на благо бизнеса.