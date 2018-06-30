Распространение 11 телепрограмм будет прекращено в Беларуси с 1 июля

«В связи с тем, что по состоянию на 30 июня 2018 года ни один оператор электросвязи не обратился в Министерство информации за продлением разрешений на распространение телепрограмм „CBS Drama“, „Е! (ранее DIVA Universal)“, „Universal Channel“, „Бестселлер+“, „Боец“, „Киносоюз“, „СТРАНА“, „ТВ-3 Россия“, „HD Кино 2“, „Luxury World“ и „Инва Медиа ТВ“, данные телепрограммы исключаются из Списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение», — пояснили в Мининформе.





пишет 42.tut.by Также в министерстве напомнили, что оператор электросвязи должен обратиться в ведомство за разрешением на распространение продукции иностранного СМИ. Сделать это нужно не позднее чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия предыдущего разрешения,42.tut.by









В июне по аналогичной причине было прекращено распространение телепрограмм English Club HD, «Первый МЕТЕО» и «ТСК «Телеклуб».



