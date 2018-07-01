Гуляй, Россия! Как Москва радовалась исторической победе над Испанией

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1 июля 2018 года войдет в историю как день, когда была повержена сборная Испании сборной России. На чемпионате мира по футболу. В 1/8 финала.

Это случилось при аншлаге на стадионе «Лужники». В основное время команды сыграли вничью 1:1, причем оба гола были забиты россиянами.

В добавленное время испанцы все время проводили в атаках, но не сумели распечатать надежно игравшего вратаря россиян Акинфеева. А уже в серии пенальти голкипер ЦСКА отразил два одиннадцатиметровых удара и отправил Испанию домой!

Что творилось на улицах Москвы, передает яркий фотофакт SPORT.TUT.BY.







































