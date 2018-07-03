Какие подарки хотят получать мужчины

Шутки про носки и пену для бритья на все праздники – от 23 февраля до дня рождения – приелись уже не меньше, чем сами носки и пеня для бритья. Но то, что шутки все еще в ходу, только подтверждает их актуальность. И если даритель честно пытается сделать более внушительный подарок и выбирает кожаное портмоне или бутылку коньяка, то мужчина уже радуется и облегченно выдыхает. Но зачем заставлять его довольствоваться малым? Часто можно услышать, что женщины достойны большего, и это касается и дорогих нам мужчин.

Мы предлагаем стереть из памяти стереотипы и отвлечься от традиций. Новые, свежие, яркие впечатления еще никому не мешали, они только идут на пользу: впечатленный оригинальным презентом мужчина в ответ готов горы свернуть и звезду с неба достать, не говоря уже о том, что к выбору ответного подарка он подойдет со всем тщанием.





Теперь разберемся, кому и какие именно впечатления дарить. Впечатления – что-то нематериальное, так что сувениры, одежда, одеколоны и все в этом духе – не вариант. Но впечатление вполне может поместиться в конверт: подарочные сертификаты – это «билеты» на разные развлечения, по ним можно заказать практически любые услуги. Осталось подобрать сертификат для своего мужчины.

Активному и энергичному

Современный мужчина с детства заучивает простую истину: движение – это жизнь. Именно те, кто всегда находится в движении, не может себе позволить стоять на месте, добиваются успеха. И отдых у таких мужчин обычно тоже активный, диван и телевизор – это не для них.





Если ваш друг, парень, муж, брат или отец – как раз из категории энергичных, порадуйте его экстримом. В футбол он может и сам с друзьями погонять, а что насчет экстремального заезда на джипе-монстре? Подарите ему сертификат на джип-трип по суровому бездорожью: вместо простенькой асфальтовой трассы ему придется преодолеть кочки, ухабы, лужи, рытвины – в общем, его ждут все прелести безжалостной природы. Мужчина ощутит, как слушается его приказов ревущая машина, пройдет все препятствия и в конце будет чувствовать себя как минимум Безумным Максом на Дороге Ярости.

Интеллигенту и интеллектуалу

Ваш одногруппник – самый умный и на сессии получает сплошные «автоматы»? Или парень может легко обыграть компьютер не только в шахматы, но еще и в нарды, и в сёги? Подарки мужчинам , чье главное преимущество – интеллект, должны давать пищу мозгу. Предлагаем подкинуть вашему Шерлоку головоломку поинтереснее: сертификат на прохождение квеста.

В квест-руме придется не просто решать загадки и активно шевелить извилинами, нужно будет делать это максимально быстро, чтобы успеть выбраться из комнаты за час. При этом сосредоточиться будет сложнее обычного: участников квеста помещают в непривычные условия, они примеряют на себя роли, о которых, возможно, никогда не задумывались.





Серьезному и деловому

Если мужчина вечно в делах, в разъездах по работе, ночует в офисе и света белого за договорами не видит, то хотя бы раз в год подарки на день рождения должны заставить его притормозить.

Кажется, что ваш мужчина – неутомимый бизнесмен и готов работать сутками, полностью заменив сон на кофе? Это только кажется: раз он сам не может позволить себе передышку, вам стоит проследить, чтобы он не перегорел. Подарите ему сертификат на расслабляющие SPA-процедуры для мужчин. Мнение о том, что в салоны ходят только женщины, глупость и пережиток прошлого: SPA-центры предлагают программы специально для парней, которым нужно полностью расслабиться и восстановить силы для новых свершений.





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