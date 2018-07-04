Зверобой из д. Марченки Городокского района

Более сорока лет выходит на охоту житель д. Марченки Михаил Баранов (на снимке), в прошлом — лесник Межанского и Руднянского лесничеств. Добыча зверей и птиц стала для него делом всей жизни.

По-настоящему Михаил увлекся охотой, когда вернулся из армии. Первыми трофеями стали вальдшнепы. А самыми крупными — лоси, которых он добывал на коллективной охоте в 80-х, когда в Марченках проживало более двадцати профессионалов-зверобоев.

Подробнее читайте в № 41 от 29.05.2018 г.





