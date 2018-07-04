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Зверобой из д. Марченки Городокского района
05.07.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Более сорока лет выходит на охоту житель д. Марченки Михаил Баранов (на снимке), в прошлом — лесник Межанского и Руднянского лесничеств. Добыча зверей и птиц стала для него делом всей жизни.
По-настоящему Михаил увлекся охотой, когда вернулся из армии. Первыми трофеями стали вальдшнепы. А самыми крупными — лоси, которых он добывал на коллективной охоте в 80-х, когда в Марченках проживало более двадцати профессионалов-зверобоев.
Подробнее читайте в № 41 от 29.05.2018 г.
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Более сорока лет выходит на охоту житель д. Марченки Михаил Баранов (на снимке), в прошлом — лесник Межанского и Руднянского лесничеств. Добыча зверей и птиц...
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