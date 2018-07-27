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Альфа-Банк присоединяет Хоум Кредит
ЗАО «Альфа-Банк»
Она происходит путем присоединения к нему ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум-Кредит». Решение о реорганизации было принято общим собранием акционеров 23 июля
Последняя появилась на свет в 2016 году из «Хоум-Кредит Банка» путем преобразования банка в Небанковскую кредитно-финансовую организацию»
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ЗАО «Альфа-Банк» опубликовал на Едином портале финансового рынка извещение о реорганизации.
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