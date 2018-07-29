30 июля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:
Международный день дружбы.
ПРИМЕТЫ:
Марина с Лазарем. Зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). С грозами уходит июль.
РОДИЛИСЬ:
- 1863 Генри ФОРД, основатель компании «Форд». Модель T, которая появилась в конце 1908 г. и стоила $850, стала бестселлером и революционизировала всю мировую автомобильную промышленность. Форд - автор афоризма: «Только два стимула заставляют людей работать: жажда заработной платы и боязнь её потерять».
- 1909 Сирил Норткот ПАРКИНСОН, английский историк, автор знаменитого закона. Сам закон, опубликованный в газете «Экономист» в ноябре 1955 г., звучит так: «Объем работы возрастает в той мере, в какой это необходимо, чтобы занять время, выделенное на ее выполнение».
- 1947 Арнольд Алоис ШВАРЦЕНЕГГЕР, американский актер австрийского происхождения. Его отец, жандарм, допускал сына к завтраку только после 200 отжиманий. Арни начал свою карьеру как культурист. Он коллекционирует вездеходы марки «Хаммер». Их у него более 90 штук. Самая дорогая машина стоила $ 289 000. Несколько лет был губернатором штата Калифорния. Труднопроизносимая фамилия Шварценеггер (иногда неправильно пишется как Шварцнеггер) переводится как «чёрный пахарь». Чтобы не смущать зрителей такой сложной фамилией, он начинал свою кинокарьеру под псевдонимом Арнольд СТРОНГ. В 2011 г. развелся со своей женой Марией ШРАЙВЕР.
- 1948 Жан РЕНО (Хуан МОРЕНО-и-Хедерик ХИМЕНЕС), французский актер испанского происхождения. Отец — типографский работник, мать — портниха. Был женат три раза. На одной из его свадеб шафером был его друг, бывший президент Франции Николя САРКОЗИ.
- 1961 Лоренс ФИШБЕРН, американский актер.
- 1963 Лиза Мария Диана КУДРОУ, американская актриса.
- 1974 Хилари Энн СУОНК, американская актриса. У нее есть кот Таллинн, медлительный и неповоротливый.
- 1983 Александр Васильевич НЕЗЛОБИН, российский юморист, актёр.
СОБЫТИЯ:
- 1609 Французский исследователь ШАМПЛАН стал первым европейцем, применившим против американских индейцев огнестрельное оружие
- 1838 На Лондон выпадает дождь из лягушек.
- 1840 Российский император НИКОЛАЙ I запрещает использование термина «Белоруссия» в официальных документах, заменяя его на «губернии Северо-Западного края».
- 1898 Уилл КЕЛЛОГГ придумывает кукурузные хлопья.
- 1898 В журнале «Сайнтифик Америка» появилась первая в мире реклама автомобилей.
- 1930 Первым чемпионом мира по футболу стала сборная Уругвая, победившая в финале со счетом 4:2 Аргентину.
- 1935 Издательство «Penguin» выпускает первую в мире книжку в мягкой обложке карманного формата.
- 1956 Девиз «In God We Trust» появляется на американских долларах.
- 1984 Начинается показ сериала «Санта-Барбара» (на американском телеканале NBC). Всего было отснято 2137 серий. В СНГ премьера сериала состоялась 2 января 1992 года. В русскоязычном варианте «Санта-Барбара» начиналась с 217-й серии, а заканчивалась на 2040-й.
- 2000 Девять человек были насмерть затоптаны рядом со сценой во время концерта американской группы Pearl Jam на рок-фестивале в датском Роскилле.