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Александр Лукашенко и Анатолий Исаченко обсудили развитие Борисовского и Молодечненского районов
Новости Беларуси. Средняя урожайность зерновых в 2018 году составляет 29 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом наивысшая наблюдается как раз в Минской области. Здесь лидирует Несвиж – аграрии собирают почти 40 центнеров с гектара. Регион в этом смысле один из наиболее показательных и действительно может служить лакмусовой бумажкой в эффективности выращивания и сбора зерновых культур. Самый весомый вклад в общий каравай сделан пока на юге области.
Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Кроме того, во Дворце Независимости обсудили актуальные вопросы ремонта дорог и пассажирских перевозок в Минской области.
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Новости Беларуси. Средняя урожайность зерновых в 2018 году составляет 29 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О ходе уборочной кампании...
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