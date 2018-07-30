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Александр Лукашенко и Анатолий Исаченко обсудили развитие Борисовского и Молодечненского районов

31.07.2018 19:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Средняя урожайность зерновых в 2018 году составляет 29 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О ходе уборочной кампании доложил Президенту губернатор Минской области

При этом наивысшая наблюдается как раз в Минской области. Здесь лидирует Несвиж – аграрии собирают почти 40 центнеров с гектара. Регион в этом смысле один из наиболее показательных и действительно может служить лакмусовой бумажкой в эффективности выращивания и сбора зерновых культур. Самый весомый вклад в общий каравай сделан пока на юге области.

Александр Лукашенко и Анатолий Исаченко обсудили развитие Борисовского и Молодечненского районов

Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Были даны поручения по развитию Борисовского и Молодечненского районов. Сколько сегодня уделяется внимания Орше, такое же внимание будет уделяться Молодечно и Борисову. Глава государства дал поручение – проработать вопрос о поставке лизинговой техники.

Александр Лукашенко и Анатолий Исаченко обсудили развитие Борисовского и Молодечненского районов

Кроме того, во Дворце Независимости обсудили актуальные вопросы ремонта дорог и пассажирских перевозок в Минской области.

 
 
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Новости Беларуси. Средняя урожайность зерновых в 2018 году составляет 29 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О ходе уборочной кампании...
 
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