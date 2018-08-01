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Мугуруса не сыграет с Азаренко в Сан-Хосе, соперницей белоруски будет россиянка
7-я ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса отказалась от выступления на турнире категории «Премьер» в Сан-Хосе, где во 2-м круге должна была сыграть с белоруской Викторией Азаренко (№ 108 рейтинга WTA).
Имевшая 1-й номер посева Гарбинье Мугуруса снялась с соревнований из-за повреждения правой руки, сообщает официальный сайт
Место Мугурусы в основной сетке в качестве «лаки-лузера» получила 19-летняя россиянка Анна Блинкова (№ 101 WTA), которая будет соперничать с Викторией Азаренко.
Матч Азаренко и Мугурусы был запланирован на раннее утро 2 августа по минскому времени.
В 1-м круге Виктория Азаренко
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7-я ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса отказалась от выступления на турнире категории "Премьер" в Сан-Хосе, где во 2-м круге должна была сыграть с белоруской...
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