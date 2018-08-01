Летняя школа для китайских студентов заработала в Полесском госуниверситете

Летняя школа для студентов из Китайской Народной Республики заработала в Полесском государственном университете, сообщила корреспонденту БЕЛТА декан факультета дополнительного образования вуза Ольга Хмель.



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На две недели в Пинск приехала группа из 18 студентов в сопровождении преподавателя из вуза - партнера Полесского госуниверситета Concord College Университета Фучжоу (Concord University College, Fujian Normal University). "Летняя школа организована в рамках договора о сотрудничестве между нашими вузами, который был подписан в этом году. В принципе это первый серьезный шаг в реализации договора. Документом предусмотрено взаимодействие в образовательной, научной и культурной сферах: студенческие и преподавательские обмены, участие в конференциях, публикации совместных материалов", - отметила Ольга Хмель.

Программа летней школы предусматривает различные лекции, воркшопы, тренинги о социально-экономическом развитии, истории и культуре Беларуси, знакомство с русским языком. Запланирована обширная экскурсионная программа, спортивные мероприятия. "Первые впечатления у гостей восторженные. Они очень впечатлены нашей инфраструктурой, признались, что не ожидали такого увидеть. Например, вчера я им читала лекцию по системе высшего образования в Беларуси. Было много вопросов после лекции, и некоторые даже сказали, что планируют продолжить обучение у нас в рамках магистратуры и аспирантуры", - рассказала декан.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57744.php

Читать полностью в источнике с фото:





Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57744.php







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57744.php







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57744.php







Гостей поселили в студенческом общежитии, их опекают белорусские студенты-волонтеры. Рабочие языки - английский, русский, китайский. Кстати, в новом учебном году в ПолесГУ будут организованы курсы китайского языка. В качестве второго иностранного китайский будет предлагаться для изучения студентам по специальности "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций".

Летняя школа в ПолесГУ будет работать до 13 августа. На церемонию закрытия в Пинске ждут административного директора и партийного секретаря Concord College. Ответный визит студентов полесского вуза для участия в такой же международной школе по изучению культуры и языка Китайской Народной Республики запланирован на октябрь.