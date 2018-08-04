Супруги вырастили на приусадебном участке более 200 кустов конопли

Как сообщает пресс-служба МВД, супругов задержали дома в деревне Падневичи Воложинского района Минской области.

Пенсионер и его жена у себя на огороде вырастили более 200 кустов конопли. Помимо конопли на огороде у них обнаружили и изъяли 34,3 кг высушенной марихуаны.

Возбуждено уголовное дело.