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Супруги вырастили на приусадебном участке более 200 кустов конопли
05.08.2018 17:47 — Разное | Аргументы и факты
Как
Пенсионер и его жена у себя на огороде вырастили более 200 кустов конопли. Помимо конопли на огороде у них обнаружили и изъяли 34,3 кг высушенной марихуаны.
Возбуждено уголовное дело.
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Помимо конопли на огороде у них обнаружили и изъяли 34,3 кг высушенной марихуаны. Возбуждено уголовное дело.
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