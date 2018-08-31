Водитель Volkswagen врезался в дерево, объезжая курицу на дороге

ДТП произошло в деревне Мышковичи Кировского района в направлении Бобруйска. За рулём автомобиля Volkswagen находился 51-летний бобруйчанин.

Внезапно на проезжую часть выбежала курица. Во избежание наезда водитель прибегнул к экстренному торможению и свернул в сторону. Он не справился с управлением и врезался в дерево.

Водителя с телесными повреждениями доставили в больницу (закрытые травмы живота, грудной клетки, ушибленная рана голени и множественные ссадины). По данному факту проводится проверка. К сожалению, наезда на курицу избежать не удалось – птица погибла.

Источник: ОНТ.

Фото ГАИ





Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "