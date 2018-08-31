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Водитель Volkswagen врезался в дерево, объезжая курицу на дороге
08.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
ДТП произошло в деревне Мышковичи Кировского района в направлении Бобруйска. За рулём автомобиля Volkswagen находился 51-летний бобруйчанин.
Внезапно на проезжую часть выбежала курица. Во избежание наезда водитель прибегнул к экстренному торможению и свернул в сторону. Он не справился с управлением и врезался в дерево.
Водителя с телесными повреждениями доставили в больницу (закрытые травмы живота, грудной клетки, ушибленная рана голени и множественные ссадины). По данному факту проводится проверка. К сожалению, наезда на курицу избежать не удалось – птица погибла.
Источник:
Фото ГАИ
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ДТП произошло в деревне Мышковичи Кировского района в направлении Бобруйска. За рулём автомобиля Volkswagen находился 51-летний бобруйчанин. Внезапно на...
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