|
Александр Субботин освобожден от должности помощника президента Беларуси – инспектора по Витебской области
Александр Субботин освобожден от должности помощника президента Беларуси – инспектора по Витебской области, сообщили в пресс-службе главы государства.
А.Субботин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, говорится в сообщении.
Соответствующий указ в пятницу, 7 сентября, подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Субботин освобожден от должности помощника президента Беларуси – инспектора по Витебской области
Александр Субботин освобожден от должности помощника президента Беларуси – инспектора по Витебской области, сообщили в пресс-службе главы государства....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)