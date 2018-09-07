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58-летний мужчина погиб на пожаре в Любани
Новости Беларуси. В Любани на пожаре в своем доме погиб 58-летний местный житель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Трагедия произошла около двух часов ночи. Когда спасатели прибыли на место, дом горел изнутри. По предварительной версии причиной пожара стала неосторожность при курении.
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Новости Беларуси. В Любани на пожаре в своем доме погиб 58-летний местный житель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трагедия произошла около двух часов ночи....
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