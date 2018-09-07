Матвиенко уверилась в мирных устремлениях лидера Северной Кореи

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что, встретившись с лидером КНДР Ким Чен Ыном, убедилась в его мирных намерениях.

"Убедилась после встречи с ним, что это не просто какие-то протокольные разговоры. Он хочет мира и делает для этого все возможное и невозможное", - сообщила В.Матвиенко журналистам после переговоров с лидером КНДР в Пхеньяне.