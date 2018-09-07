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Матвиенко уверилась в мирных устремлениях лидера Северной Кореи
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что, встретившись с лидером КНДР Ким Чен Ыном, убедилась в его мирных намерениях.
"Убедилась после встречи с ним, что это не просто какие-то протокольные разговоры. Он хочет мира и делает для этого все возможное и невозможное", - сообщила В.Матвиенко журналистам после переговоров с лидером КНДР в Пхеньяне.
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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что, встретившись с лидером КНДР Ким Чен Ыном, убедилась в его мирных намерениях. "Убедилась после...
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