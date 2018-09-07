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Названы продукты, которые помогут снизить риск инсульта и инфаркта
Новости Канады. Учёные из Исследовательского центра биотехнологий имени Кинана при Больнице Архангела Михаила выяснили, какие продукты нужно есть для профилактики развития болезней сердца.
Как
В данной серии экспериментов учёные проводили опыты в поисках способа помешать образованию тромбозов, но так, чтобы это не ухудшило свёртываемость крови. Исследователи выяснили, что лучшим вариантом является повышение в организме концентрации белка плазмы крови — аполипопротеина A-IV (ApoA-IV).
Этот белок подавляет активность тромбоцитов. ApoA-IV блокирует мембранный белок гликопротеин IIb/IIIa, что мешает этим элементам собираться в одном месте. А это, в свою очередь, позволяет избегать закупоривания сосудов, которое приводит к формированию тромбов.
Исследователи обнаружили и циркадный ритм белка. Они обратили внимание на разницу в концентрации ApoA-IV у доноров, которые в разное время сдавали кровь. Это заставило учёных вспомнить, что инфаркты и инсульты чаще случаются по утрам.
Исследователи проанализировали концентрацию ApoA-IV в крови и узнали, что наибольшее количество этого белка вырабатывается в полночь, чтобы человек мог хорошо уснуть, а наибольший спад приходится на 6 утра. Опять же, стала заметна обратно пропорциональная связь: чем выше уровень ApoA-IV, тем ниже агрегация тромбоцитов.
В своём выводе учёные посоветовали следить за своим питанием. Если употреблять продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров, то увеличится синтез и секреция ApoA-IV. Это может существенно помочь на ранних этапах развития атеросклероза. Также, теоретически, введение в кровь растворов с этим белком может помочь контролировать сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.
И, напоследок, продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров: оливковое масло, лосось, авокадо, орехи.
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Новости Канады. Учёные из Исследовательского центра биотехнологий имени Кинана при Больнице Архангела Михаила выяснили, какие продукты нужно есть для...
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