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Самый сильный белорус тащит автомобиль. Видеофакт

08.09.2018 21:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На площадке у Дворца спорта завершились соревнования самых сильных – они уже стали традиционными для празднования Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мотивация движет мной». Победитель соревнований по силовому экстриму Александр Курак

Самый сильный белорус тащит автомобиль. Видеофакт

Самый сильный белорус тащит автомобиль. Видеофакт

Соревновались сразу в 4 дисциплинах. Принимали участие гости из ближнего зарубежья.

Победителем стал белорус. Им стал Александр Курак.

 
 
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Новости Беларуси. На площадке у Дворца спорта завершились соревнования самых сильных – они уже стали традиционными для празднования Дня города, сообщили в...
 
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