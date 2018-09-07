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Самый сильный белорус тащит автомобиль. Видеофакт
Новости Беларуси. На площадке у Дворца спорта завершились соревнования самых сильных – они уже стали традиционными для празднования Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соревновались сразу в 4 дисциплинах. Принимали участие гости из ближнего зарубежья.
Победителем стал белорус. Им стал Александр Курак.
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Новости Беларуси. На площадке у Дворца спорта завершились соревнования самых сильных – они уже стали традиционными для празднования Дня города, сообщили в...
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