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Как язык тела вас выдаёт?

12.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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То как мы сидим, стоит, улыбаемся, двигаемся – может многое сказать о нашем характере.

Люди судят о вас, основываясь в первую очередь на сигналах, которые подают ваши телодвижения, а уж потом на том, что вы говорите.

Тело никогда не обманывает. Если у вас что-то болит, или вы заметили знакомого человека, тело всегда подает те или иные сигналы.

 
 
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То как мы сидим, стоит, улыбаемся, двигаемся – может многое сказать о нашем характере. Люди судят о вас, основываясь в первую очередь на сигналах, которые подают...
 
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