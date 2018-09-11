Как язык тела вас выдаёт?

То как мы сидим, стоит, улыбаемся, двигаемся – может многое сказать о нашем характере.

Люди судят о вас, основываясь в первую очередь на сигналах, которые подают ваши телодвижения, а уж потом на том, что вы говорите.

Тело никогда не обманывает. Если у вас что-то болит, или вы заметили знакомого человека, тело всегда подает те или иные сигналы.