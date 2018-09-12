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Цены на курятину стабилизировались, но начала дорожать свинина

13.09.2018 20:16 — Разное | Партизан  
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В августе прирост потребительских цен составил 5% в годовом выражении, сообщает Нацбанк.

В августе отмечаются более высокие годовые темпы роста основных ценовых индикаторов по сравнению с предыдущим месяцем. Их увеличение во многом обусловлено эффектом низкой базы прошлого года, сообщают в Нацбанке.


Годовая базовая инфляция в августе составила 3,3% (в июле – %). При этом прирост данного показателя за месяц не превысил среднемесячного темпа базовой инфляции в текущем году. Отмечавшийся в июне – июле ускоренный рост цен на мясо птицы сменился стабилизацией их динамики. Вместе с тем наблюдается временное ускорение роста цен на свинину.

Средняя интенсивность прироста потребительских цен составила 3% относительно августа прошлого года, при этом месячный прирост показателя сохранился на уровне предыдущего месяца.

Цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении выросли на 3% процента (в июле они снизились на 7,3%).

 

 
 
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В августе прирост потребительских цен составил 5% в годовом выражении, сообщает Нацбанк.
 
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