Торжества в честь Дня города открыло мероприятие на Аллее дружбы у смолевичского водохранилища, которая была заложена два года назад. Подробнее о том, как город отметил свой юбилей, читайте в свежем номере газеты «Край смалявіцкі».
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СМОЛЕВИЧАМ — 570!
14.09.2018 — Разное | Смалявiцкi край
Торжества в честь Дня города открыло мероприятие на Аллее дружбы у смолевичского водохранилища, которая была заложена два года назад. Подробнее о том, как город отметил свой юбилей, читайте в свежем номере газеты «Край смалявіцкі».
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Торжества в честь Дня города открыло мероприятие на Аллее дружбы у смолевичского водохранилища, которая была заложена два года назад. Подробнее о том, как город...
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