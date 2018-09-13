Схрон оружия времен ВОВ с пулеметами, винтовками и карабинами найден в центре Брагина

Фото УВД Гомельского облисполкома

14 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Схрон оружия времен Великой Отечественной войны с пулеметами, винтовками и карабинами найден в центре Брагина, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

О находке стало известно от директора детско-юношеской спортивной школы Брагинского района. Рабочие на строительном объекте занимались обустройством тротуарных дорожек. В какой-то момент ковш экскаватор зацепился за металлические предметы, как оказалось, - оружие. "Территория ДЮСШ и близлежащие районы были оцеплены. Рабочих удалили на безопасное расстояние. К раскопкам найденного схрона приступили специалисты группы разминирования. Еще на этапе проверки территории после приезда они были удивлены. Миноискатели показывали невероятное количество оружия", - рассказали в УВД. Всего на этом месте было найдено 255 стволов.

Так, на поверхность извлечены ржавые части 12 пулеметов Дегтярева, 39 ППШ, 36 винтовок Мосина, 6 станковых и 2 авиационных пулеметов "Максим" и несколько станин к нему, противотанковое ружье ПТРД и две ствольные коробки с ударно-спусковым механизмом к нему. Найдены также 65 карабинов Мосина 1944 года выпуска, 23 немецких карабина К-98 "Маузер", пехотный пулемет Дегтярева, детали и трое санок к нему. Идентифицированы автомат Федорова, самозарядные винтовки Симонова и Токарева, минометная станина к восьмидесятимиллиметровому миномету. Обнаружено также большое количество ствольных коробок, газовых поршней, ударно-спусковых механизмов.

Впоследствии выяснилось, что опасности оружие не представляло. Предварительный осмотр показал, что оно не заряжено. Не было в схроне и боеприпасов.

В настоящее время проводится проверка, назначены необходимые экспертные расследования. В УВД пока не могут сказать, откуда взялся схрон. Предполагают, что это могло быть изъятое после войны у населения оружие. Не исключено, что склад был создан в конце войны - судя по винтовкам 1944 года выпуска. Известно, что когда-то на этом месте находилось здание военкомата, которое в советское время снесли.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома