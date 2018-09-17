"Самая жуткая сигнализация Британии" лишила женщину сна

Жительница британского города Ипсуич обратила внимание на странные звуки по ночам. На улице можно было слышать детский голосок, который пел песенку «Дождь идет». История, которая звучит, как начало фильма ужасов, оказалась вполне прозаичной, рассказывает издание на The Ipswich Star .

Песню слышала мать двоих детей, которая жила в районе Брэмфорд-Роуд. Та начинала звучать посреди ночи, иногда по несколько раз подряд. Женщина рассказала, что мелодия пугала ее и вызвала сомнение в том, здорова ли она психически. Вот как это звучало:

После нескольких месяцев мучений женщина пожаловалась в местную администрацию. Когда утром ее снова разбудило пение, она вызвала команду быстрого реагирования. Выяснилось, что музыка играла из громкоговорителя в промышленном помещении в соседнем районе.

Оказалось, что песенка была сигнализацией. Владельцы производства надеялись, что она будет сдерживать тех, кто попытается забраться на объект ночью. Звук включался, когда срабатывали датчики движения. Обозреватель Boing Boing назвал эту мелодию «самой жуткой сигнализацией Британии».

Правда, датчики были настроены некорректно — они реагировали на пауков, которые проползали по ним. Из-за этого мелодия звучала гораздо чаще, чем нужно. Звук же, по словам владельца производства, «похоже, был слишком громким».

В итоге систему отрегулировали, а звук сделали тише. «Это огромное облегчение, я с нетерпением жду времени, когда снова смогу спать», — сказала местная жительница, которую пугало пение.