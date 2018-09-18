Городской культурный проект «Художник и город» выходит на новый уровень

Выставка открылась 18 сентября и будет радовать посетителей до 6 ноября. Гостям будут представлены работы знаменитого художника-сюрреалиста Георгия Скрипниченко, «белорусского Сальвадора Дали».

Неслучайно путешествие проекта «Художник и Город» по Беларуси начинается с Витебска. Этот город является одним из центров художественного авангарда. С ним тесно связаны жизнь и творчество многих признанных мастеров XX века. Работы Георгия Скрипниченко, пропитанные сюжетами белорусской истории и мифологии, очень гармонично впишутся в общую атмосферу и культуру города.

«Мы поддерживаем проект «Художник и город» уже 5 лет, - прокомментировала Ольга ЖУКОВА, начальник отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь). - Он очень ценен для нашего банка и является частью нашей корпоративной социальной ответственности. В нем переплетаются культура и урбанистика, современность и творческое наследие, реальность и вымысел. Выставка под открытым небом – это глоток чистого воздуха в потоке ежедневных проблем и вопросов. Она дает человеку возможность на минуту остановиться и задуматься о таких важных составляющих нашей жизни, как искусство и гармония».

Выставочный проект «Художник и город» реализуется при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета, Национального центра современного искусства Республики Беларусь, Витебского городского исполнительного комитета и Витебского центра современного искусства. «Дать возможность познакомиться с самыми яркими представителями белорусской современной живописи – вот основная цель проекта «Художник и город», - прокомментировал директор НЦСИ Сергей КРИШТАПОВИЧ. - Очень важно, что сейчас выставка будет проходить не только в Минске, но и в Витебске. Это расширяет географию проекта, делает его еще ближе к зрителям».

Напоминаем, что городской культурный проект «Художник и город» проходит на протяжении 7 лет. Традиционно репродукции художника сопровождаются биографией и текстовым описанием на трех языках – белорусском, русском и английском. Дополнительная информация о проекте, а также работы, представленные на выставке, размещены на сайте www.higminsk.by . Электронные версии картин доступны для скачивания в качестве обоев рабочего стола на компьютер и на мобильное устройство.

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