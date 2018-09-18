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Городской культурный проект «Художник и город» выходит на новый уровень

19.09.2018 15:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Городской культурный проект «Художник и город» выходит на новый уровень
GBS коммуникационная компания

Выставка открылась 18 сентября и будет радовать посетителей до 6 ноября. Гостям будут представлены работы знаменитого художника-сюрреалиста Георгия Скрипниченко, «белорусского Сальвадора Дали».

Неслучайно путешествие проекта «Художник и Город» по Беларуси начинается с Витебска. Этот город является одним из центров художественного авангарда. С ним тесно связаны жизнь и творчество многих признанных мастеров XX века. Работы Георгия Скрипниченко, пропитанные сюжетами белорусской истории и мифологии, очень гармонично впишутся в общую атмосферу и культуру города. 

Городской культурный проект «Художник и город» выходит на новый уровень
Фото: GBS коммуникационная компания

«Мы поддерживаем проект «Художник и город» уже 5 лет, - прокомментировала Ольга ЖУКОВА, начальник отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь). - Он очень ценен для нашего банка и является частью нашей корпоративной социальной ответственности.  В нем переплетаются культура и урбанистика, современность и творческое наследие, реальность и вымысел. Выставка под открытым небом – это глоток чистого воздуха в потоке ежедневных проблем и вопросов. Она дает человеку  возможность на минуту остановиться и задуматься о таких важных составляющих нашей жизни, как искусство и гармония».

Выставочный проект «Художник и город» реализуется при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета, Национального центра современного искусства Республики Беларусь, Витебского городского исполнительного комитета и Витебского центра современного искусства. «Дать возможность познакомиться с самыми яркими представителями белорусской современной живописи – вот основная цель проекта «Художник и город», - прокомментировал директор НЦСИ Сергей КРИШТАПОВИЧ. - Очень важно, что сейчас выставка будет проходить не только в Минске, но и в Витебске. Это расширяет географию проекта, делает его еще ближе к зрителям».

Городской культурный проект «Художник и город» выходит на новый уровень
Фото: GBS коммуникационная компания

 

Напоминаем, что городской культурный проект «Художник и город» проходит на протяжении 7 лет. Традиционно репродукции художника сопровождаются биографией и текстовым описанием на трех языках – белорусском, русском и английском. Дополнительная информация о проекте, а также работы, представленные на выставке, размещены на сайте www.higminsk.by. Электронные версии картин доступны для скачивания в качестве обоев рабочего стола на компьютер и на мобильное устройство.

Медиапартнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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18 сентября экспозиция под открытым небом переехала в культурную столицу Беларуси – Витебск. Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в...
 
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