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Брестские пограничники посетили социально-педагогический центр

19.09.2018 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сотрудники Брестской пограничной группы уже традиционно посетили воспитанников социально-педагогического центра г. Бреста. Ребят поздравили с наступившим учебным годом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58991.php

Брестские пограничники посетили социально-педагогический центр


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58991.php

Брестские пограничники посетили социально-педагогический центр

Дети тепло встретили гостей. С интересом выслушали рассказ о пограничной службе, а еще больше обрадовались приглашению посетить пограничную заставу и увидеть все своими глазами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58991.php

Брестские пограничники посетили социально-педагогический центр


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58991.php

Брестские пограничники посетили социально-педагогический центр


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58991.php

Брестские пограничники посетили социально-педагогический центр

Приятным завершением встречи стало вручение подарков каждому ребенку. А довольные и улыбающиеся лица детей были для гостей лучшей наградой.

 
Теги: Брест
 
 
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Сотрудники Брестской пограничной группы уже традиционно посетили воспитанников социально-педагогического центра г. Бреста. Ребят поздравили с наступившим...
 
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