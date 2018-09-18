Брестские пограничники посетили социально-педагогический центр

Сотрудники Брестской пограничной группы уже традиционно посетили воспитанников социально-педагогического центра г. Бреста. Ребят поздравили с наступившим учебным годом.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58991.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58991.php

Читать полностью в источнике с фото:





Дети тепло встретили гостей. С интересом выслушали рассказ о пограничной службе, а еще больше обрадовались приглашению посетить пограничную заставу и увидеть все своими глазами.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58991.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58991.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58991.php

Читать полностью в источнике с фото:

Приятным завершением встречи стало вручение подарков каждому ребенку. А довольные и улыбающиеся лица детей были для гостей лучшей наградой.