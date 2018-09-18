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Брестские пограничники посетили социально-педагогический центр
19.09.2018 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Сотрудники Брестской пограничной группы уже традиционно посетили воспитанников социально-педагогического центра г. Бреста. Ребят поздравили с наступившим учебным годом.
Дети тепло встретили гостей. С интересом выслушали рассказ о пограничной службе, а еще больше обрадовались приглашению посетить пограничную заставу и увидеть все своими глазами.
Приятным завершением встречи стало вручение подарков каждому ребенку. А довольные и улыбающиеся лица детей были для гостей лучшей наградой.
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Сотрудники Брестской пограничной группы уже традиционно посетили воспитанников социально-педагогического центра г. Бреста. Ребят поздравили с наступившим...
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