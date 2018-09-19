С 19 по 29 сентября на территории района проводится профилактическое мероприятие «Детский автобус»





С 19 по 29 сентября на территории Буда-Кошелевского района проводится профилактическое мероприятие «Детский автобус».

В связи с окончанием учебного года и наступлением летнего периода увеличилось количество перевозок организованных групп детей автобусами, в связи с чем наибольшую важность приобретает вопрос обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении данных перевозок.

Особую тревогу вызывают нарушения Правил дорожного движения и требований действующих нормативных правовых актов, водителями автобусов, принадлежащих районным отделам образования, спорта и туризма при осуществлении перевозки групп детей, а также водителями автобусов, принадлежащих различным обществам, частным предприятием, предоставляющим свои услуги по осуществлению перевозок организованных групп детей.

Учитывая изложенное, в целях предупреждения и недопущения чрезвычайных происшествий с участием автобусов, используемых для перевозок групп детей.